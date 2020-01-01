Yılbaşı sonrası beslenme nasıl olmalı?

Yılbaşı gibi özel günlerde herkes vücudunun ihtiyacından daha fazla yemek tüketebiliyor. Bu durumda önemli olanın ertesi gün nasıl davranılacağını bilmek olduğuna dikkat çeken Kaliteli Yaşam Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, fazla tüketilen öğünlerden sonra kilo almamanın sırrını paylaştı.

Saçaklı, "Vücuda alınan enerjinin yağa dönüşmesi için 24 saat süreye ihtiyacı var. Ertesi gün yapılması gerekenler uygulanırsa 1 gram bile kilo alınmaz. Bu süreyi aştığınızda yediğiniz yiyeceklerdeki fazla kaloriler yağ depolarına yönelir. Depolara giren yağların ise çözülmesi daha zor olur” diye konuştu.

Yağ depolarının yedikçe büyüdüğünü, büyüdükçe şiştiğini belirten Saçaklı, "Depolama konusunda sınırsız bir kapasiteye sahiptirler. Sağlıklı yaşamda tabi ki yağlara da çok fazla gereksinim vardır. 30-40 milyar yağ hücreleri taşırız. Yağ depolarımız olmasaydı ve karbonhidratları sadece depo olarak kullanmak zorunda olsaydık, 3 metre boyunda ve 300 kiloluk insanlar olurduk. Depolarımızdaki yağ oranı ihtiyacımız kadar olduğu sürece sorun yok” dedi.

18 bardak su için

Yağ depolarının aşırı dolmaması için yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Saçaklı, “Yediklerinizin yağa dönüşmemesi için vücut dengeli miktarda karbonhidrat ve proteine ihtiyaç duyar. Bir sonraki gün, günlük su tüketiminizi artırın. Günde normalde 8-12 bardak su tüketilmesi gerekirken, bu ölçüyü 12-18 bardağa çıkarmalısınız. Aynı gün, günlük protein tüketimini de artırmalısınız ama mümkün olduğunca az yağlı olanları tercih edin” diye konuştu.

Alınan su ve protein miktarını 1,5 katına çıkarmak gerektiğini ifade eden Saçaklı, "Gün içerisinde artan protein, su ile birlikte metabolizmayı hızlandırır. Bu da yediklerinizin yağa dönüşmeden vücuttan atılmasını sağlar” dedi.

Salata sınırsız

Ekmeğin kesinlikle 3 porsiyonu aşmaması gerektiğine dikkat çeken Kaliteli Yaşam Uzmanı Dr. Haluk Saçaklı, "Ekmek kahvaltı ve ara öğünlerde tüketilebilir. Öğle ve akşam yemeğinde kesinlikle ekmek ve tahıl grubu ürün olmamalı. Sabah uyanıldığında bir bardak su içildikten sonra, 1 bardak diyet süt ile hazırlanmış kahve tüketilebilir. Kahvaltıda 1 dilim yağsız peynir, 1 dilim esmer ekmek, sınırsız söğüş salata ile birlikte, çay yerine elma suyu tercih edin” dedi.

Yağ ve şekerden gün boyu uzak durun

Ara öğünlerde havuç suyu unutulmasın diyen Saçaklı, "Bol haşlama ve çiğ sebze tüketimini artırın, süt ve yoğurdun yağsız olanını tercih edin, et ızgara ve buğulama olmak kaydıyla sınırın üzerinde tüketilebilir. Yağ ve şeker ise gün boyu yasak” diye konuştu.





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