Türkiye Yılbaşı tatili için Belçika'dan geldiler...7 yaşındaki Muhammed'in kahreden sonu!

Yılbaşı tatili için Belçika'dan geldiler...7 yaşındaki Muhammed'in kahreden sonu!

Türkiye

Yılbaşı tatili için Belçika'dan geldiler...7 yaşındaki Muhammed'in kahreden sonu!

Afyonkarahisar'da, yılbaşı tatili için Belçika'dan Emirdağ ilçesine gelen Kökten ailesinin kiraladığı otomobil takla attı. Korkunç olayda 7 yaşındaki Muhammed Ali Kökten hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı.

27 Aralık 2021, Pazartesi 16:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, dün öğle saatlerinde Afyonkarahisar- Konya kara yolu üzerindeki Çay'a bağlı Kadıköy mevkisinde meydana geldi. Belçika'da yaşayan Kökten ailesi, yılbaşı tatilini geçirmek için Emirdağ ilçesine gelmeye karar verdi.

Uçakla Antalya'ya gelen aile, kiraladıkları otomobille Emirdağ'a gitmek için yola çıktı. Arif Kökten'in kullandığı 07 AJE 062 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Savrulan otomobil, önce refüje çarptı ardından yol kenarındaki tarım arazisine girdi. Kazada sürücü Kökten, eşi Sultan ve oğlu Muhammed Ali yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından 3 yaralı, Çay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Muhammed Ali Kökten, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sultan Kökten'in durumunun ciddiyetini koruduğu, Arif Kökten'in hafif yaralı olduğu belirtildi.

İlgili Haberler
Son dakika! Kadıköy metrosunda saldırgan için mahkemeden yeni karar!



Yazarlarımızdan
Banu Şen
Boynunu gerdan gibi kaplayan surlarıyla Mezopotamya'nın kadim şehri: Diyarbakır iki gözüm
Banu Şen
Hakan Çelik
Bu kamyonları dünyaya satıyoruz
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Taze başlangıç
Rauf Tamer
Şirin Sever
2021’de olanlar
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2022 yılbaşı çekilişi hangi kanalda yapılacak? Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta?