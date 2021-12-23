Koca bir yıl geride kalırken, pek çok kişi 2022 yılbaşı tatili için planlar yapıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı ancak bu yıl için henüz bir açıklama yapılamadı hal böyle olunca da 2022 yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Cuma günü yarım gün mü? araştırmaları da yoğunluk kazandı…

2022 YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılbaşı tatili diye de bilinen resmi tatil 1 Ocak’ta yapılıyor. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor.

Ancak bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle de ekstra bir yılbaşı tatili bulunmuyor.

CUMA GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

Cuma günü yani 31 Aralık tarihinde herhangi bir tatil bulunmuyor. Yani okullar ve iş yerleri Cuma günü normal çalışma saatlerinde faaliyetlerine devam edecekler.

2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2022 - Yılbaşı

23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi

2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı

19 Mayıs 2022 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

9-10-11-12 Temmuz 2022 - Kurban Bayramı

30 Ağustos 2022 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2022 - Cumhuriyet Bayramı



