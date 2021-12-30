Yılbaşı tatili bu yıl hafta sonuna denk geldiği için kısa sürecek bu nedenle de sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı büyük önem taşıyor. Diğer yandan omicron varyantı tehdidi dünya genelinde kutlamaların yasaklanmasına neden oldu. Türkiye’de de gözler yarın (31 Aralık) ve 1 Ocak için açıklanacak karara çevrildi. İşte 30 Aralık 2021 Perşembe itibariyle yılbaşı tatili sokağa çıkma yasağına ilişkin son gelişmeler…

YILBAŞI TATİLİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yılbaşı tatilinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin açıklama beklentisi ilk olarak kritik Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millete Sesleniş konuşmasında idi. Ancak açıklamada yılbaşında sokağa çıkma yasağına ilişkin bir konu yer almadı.

Yılbaşı yasağına ilişkin meraklı bekleyiş devam ederken, gözler bu sefer de Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. 29 Aralık Çarşamba akşamı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda artan vaka sayıları, omicron varyantı ve TURKOVAC aşısına ilişkin gelimeler alındı. Ancak yılbaşı tatili sokağa çıkma yasağına ilişkin bir karara imza atılmadı. İşte Bakan Koca’nın kritik Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalar;

1. Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir. Vaka sayılarındaki artışın temel sebebi kapalı ortamlarda geçiren sürenin artması ve Omicron varyantının hızla bulaşıyor olmasıdır. Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir.

2. Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır. Maske kullanımı hastalığın kişiye bulaşmasını değil hasta kişinin hastalığı başkasına bulaştırmasını engellemeye yaramaktadır. Maske kullanmak karşımızdaki kişiyi korumak için büyük bir sorumluluktur.

3. Kapalı ortamlarda geçirilen süreyi mümkün olan en kısa süre olarak tutmalı, kesinlikle maske kullanımından taviz verilmemelidir.

4. Aşılama programımız sayesinde toplumumuzda önemli ölçüde aşılanma sağlanmıştır. Yeni durum için aşıların hatırlatma dozunun önemi son derece artmıştır. Tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeden hatırlatma dozlarını olmaya ısrarla davet ediyoruz.

5. Yerli aşımız Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu Turkovac ile olabilirsiniz.







