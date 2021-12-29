Yılbaşı tatlı tarifleri arasından tiramisudan kaymaklı irmik tatlısına, Kıbrıs tatlısından incir dolmasına kadar çok geniş bir yelpaze bulunuyor. İşte, yılbaşı sofralarınızı bir şölene çevirecek hem kolay hem lezzetli en güzel yılbaşı tatlısı tarifleri…

YILBAŞI TATLI TARİFLERİ

TİRAMİSU TARİFİ (KEK İLE)

MALZEMELER

Keki için:

4 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

3 çorba kaşığı kakao

1 paket şekerli vanilin

Kreması için:

1 litre süt

1 yumurtanın sarısı

7 çorba kaşığı un

2 paket şekerli vanilya

250 gr labne peyniri veya 250 gr maskarpone

1 su bardağı toz şeker

Keki ıslatmak için:

1, 5 su bardağı su

2 tatlı kaşığı granül kahve (nescafe)

4 tatlı kaşığı toz şeker

Üzerine serpmek için:

Kakao

TİRAMİSU YAPILIŞI

Keki için toz şeker ve yumurtayı 5 dakika çırpın. Üzerine kakao, un ve kabartma tozunu ekleyin. En son vanilyayı da ekleyip iyice karıştırın. Yuvarlak kek kalıbına veya orta boy borcama hamuru dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Krema için, yumurtanın sarısı, süt, şeker ve unu bir tencereye alın iyice çırpın, ocağa alarak karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra vanilyayı ilave edin, kısık ateşte karıştırarak 4 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Ocaktan aldığınız muhallebiye labne peyniri ekleyip iyice karıştırın. Kahveyi, su ve şekeri karıştırın. Pasta kekini tam ortadan ikiye kesin üzerini kahvenin yarısı ile ıslatın ve ardından kremanın yarısını yayın. Pasta kekinin diğer yarısını kremanın üzerine kapatın, aynı şekilde kahveli suyla ıslatın kalan kremayı üzerine sürün. Tiramisu tatlısını en az 2 veya 3 saat dinlendirin üzerine kakaoyu eleyip servis yapın

KAYMAKLI İRMİK TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

4 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı ceviz

200 gram kavrulmuş kadayıf

Muhallebisi için;

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 su bardağı irmik

1 paket vanilya

KAYMAKLI İRMİK TATLISI YAPILIŞI

Tereyağını bir tavaya alarak eritin. İnce kıyılmış kadayıfları yağın üzerine ekleyerek rengi pembeleşinceye kadar pişirin. Ardından şekeri ilave edin iyice kavrulduktan sonra en son iri kırılmış cevizleri ilave edin ve ocaktan alın. Muhallebi için vanilya dışındaki diğer tüm malzemeleri tencereye alıp kaynayana kadar karıştırarak pişirin Kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak 5 dakika daha kaynatın. En son vanilyayı ilave edin. Son kez iyice karıştırıp ocaktan alın. Kalıp veya kuplara (Hangisini tercih ederseniz) ilk önce kadayıftan ardından muhallebi, tekrar kadayıf ve muhallebi döküp üzerini kadayıfla kapatın. Tatlı oda sıcaklığında ılıdıktan sonra buz dolabında dinlendirin.

KIBRIS TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

3 yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı su

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı galeta unu

1 paket vanilya

Şerbeti için:

1 su bardağı su

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

Kreması için:

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı un

1 paket krem şanti

1su bardağı süt

KIBRIS TATLISI YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri çırpın. Ardından kek için olan tüm malzemeleri ekleyin. (Hamur biraz katı olacaktır endişelenmeyin!) Hamur iyice çırpıldıktan sonra yağlanmış fırın tepsisine dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Diğer yandan kek hamuru pişip soğuyana kadar şerbet malzemelerini karıştırın ve ocağa alın. Kaynadıktan sonra altını kısın ve 10 dakika kadar daha kaynatın ve altını kapattıktan sonra vanilyayı ekleyin. Şerbet sıcak kek soğukken şerbeti hamura dökün. Ancak şerbetin çok kaynar olmamasına dikkat edin. Krema malzemelerini bir tencerede karıştırın ve pişirin. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Bir bardak süt ile krem şantiyi çırpın ve iyice soğumuş olan kremaya ekleyerek yeniden çırpın. İyice soğuyan kekin üzerine kremayı eşit şekilde yayın.

İNCİR DOLMASI TARİFİ

MALZEMELER

20-25 tane kuru incir

1 su bardağı ceviz

Ilık su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Şerbeti için:

3 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı su

Üzeri için:

Antep fıstığı

Kaymak

İNCİR DOLMASI YAPILIŞI

İncirleri yıkayın ve ardından derin bir kabın içine alın. Üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin ve 1 saat kadar bu şekilde bekletin. Yumuşayan incirlerimizin suyunu süzün ve incirlerin üst kısımlarını kesin. İncirlerin kesilen kısmından içeri parmağımızla bastırın ve çevirerek içinin çukurlaşmasını sağlayın. Cevizleri iri parçalar halinde doğrayın ve incirlerin içlerini cevizle doldurun. Doldurulmuş incirleri sık bir şekilde tencereye dizin. Şerbeti için bir kase içerisinde su ve şekeri karıştırın. Şerbeti incir dolmalarının üzerinde gezdirerek dökün. Sıvı yağı da incirlerin üzerlerine dökün. Tencereyi ocağa alın ve kapağını kapatın. İncir dolmaları kaynayana kadar orta ateşte, daha sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. İncir dolmaları iyice piştikten ve şerbeti koyulaştıktan sonra ocağı kapatın ve soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına gelen incir dolmalarını servis tabağına alarak kaymak ve Antep fıstığı ile süsleyerek servis edin.







