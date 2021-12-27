Yılbaşı yasağı nedeniyle milyonlarca kişi geçen sene 2021 yılına evlerinde girmişti. Aşı çalışmaları ve vaka sayılarında görülen gerileme nedeniyle yaz aylarında yasaklar kalkarken, omicron varyantının hızla yayılması ve yeniden artan vaka sayıları yeni önlemleri gündeme getirmeye başladı. Dünyanın pek çok yerinde yılbaşı kutlamalarında ek önlemler devreye alındı, bazı ülkelerde etkinlikler iptal edildi. Peki, 31 Aralık’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında dışarı çıkmak serbest mi? İşte yanıtı…

31 ARALIK’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

31 Aralık’ta sokağa çıkma yasağına ilişkin yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine toplantısında konuyla ilgili bir duyuru yapılacağına ilişkin öngörüler bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında yılbaşında uygulanacak önler konusunda bir açıklama yapmadı.

Şu an için de yılbaşında (31 Aralık Cuma) herhangi bir yasak söz konusu değil. Ancak artan vaka sayıları nedeniyle yılbaşı gecesi için net bir kararın olduğunu söylemek de mümkün görünmüyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça haberimizde bulabilirsiniz.

AVRUPA’DA ALINAN YILBAŞI ÖNEMLERİ

BERLİN: Almanya’da 28 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere, fiziki teması en aza indirebilmek adına yeni yıl kutlamalarına kısıtlama getirildi. Başkent Berlin başta olmak üzere Münih ve Frankfurt gibi diğer önemli şehirlerde de büyük havai fişek gösterileri için toplanılmayacağı belirtildi. Şansölye Olaf Scholz, 28 Aralık itibariyle, en fazla 10 kişilik gruplar halinde bir araya gelinebileceğini, bu kişilerde de aşılı olma ya da hastalığı atlatmış olma zorunluluğu aranacağını bildirdi.

FRANSA: Başkent Paris’te de Champs-Elysées Caddesi’ndeki geleneksel havai fişek gösterileri ve DJ performansları salgındaki artış nedeniyle bu yıl iptal edildi.

LONDRA: Londra Belediye Başkanı Sadık Han, başkentte geleneksel olarak her yıl düzenlenen Trafalgar Meydanı’nda yeni yıl kutlamalarının, salgın endişesi nedeniyle bu yıl iptal edildiğini duyurdu. Han, “Londralıların güvenliği her şeyden önce gelir” açıklamasında bulundu. Trafalgar Meydanı’ndaki kutlamalara 6 bin 500 kişinin katılması bekleniyordu.

ATİNA: Akropolis’te her yıl geleneksel olarak yapılan havai fişek gösterisi bu yıl yapılmayacak. Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, bu yıl belediyeler tarafından planlanan tüm toplu Noel ve yeni yıl kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu. Cuma günü itibariyle açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu geri getirilirken, yüksek koruma için çift maske takma uyarısı da yapıldı. Önlemlerin ilk etapta 3 Ocak’a kadar süreceği bildirildi.