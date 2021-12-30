



Yılbaşı menüsü için oldukça fazla seçenekler bulunuyor. Yılbaşında misafir ağırlamayı planlayan veya sadece sevdiği kişi ile evde yılbaşı yemeği planlayanlar, yılbaşı yemekleri ve tariflerini araştırmaya başladı. Ancak bilinmesi gerekir ki yılbaşı için birbirinden lezzetli ve çeşitli yemek alternatifleri bulunuyor. Peki, yılbaşında hangi yemekler yapılır? İşte, kırmızı ve beyaz et, zeytinyağlı, meze ve tatlı seçenekleriyle yılbaşı menünüze ekleyebileceğiniz yılbaşı yemekleri…

YILBAŞINDA HANGİ YEMEKLER YAPILIR?

Yılbaşında geleneksel olarak hindi pişirilse de kırmızı et ve balık çeşitleri de oldukça popüler yemekler arasında yer alıyor. Bununla birlikte sofranızı zenginleştirecek ve yılbaşında hangi yemekler yapılır sorusuna yanıt olacak yemek çeşitlerini bir araya getirdik…

YILBAŞI İÇİN ÇORBA ÖNERİLERİ

Kremalı mantar çorbası

Armutlu balkabağı çorbası

Badem çorbası

Zencefilli havuç çorbası

Yayla çorbası

Mantar çorbası

Düğün çorbası

Kuşkonmaz çorbası

Mercimek çorbası

Brokoli çorbası

YILBAŞI İÇİN ANA YEMEK ÖNERİLERİ

Hindi dolması

Dana rosto

Tavuk sarma

Dana şinitzel

Fırında tereyağlı Tavuk

Tavada bonfile

Piliç Topkapı

Hasanpaşa köfte

Kağıtta somon

Hıngel

YILBAŞI İÇİN MEZE ÖNERİLERİ

Pancar cacığı

Babaganuş

Enginar kalbi salatası

Mamzana

Rus salatası

Haydari

Yoğurtlu erişteli yeşil mercimek salatası

Mor lahana salatası

Yoğurtlu buğday salatası

Havuçlu kabaklı tarator

Ton balıklı meze

Yeşil elmalı kereviz salatası

Cevizli kuru domates mezesi

Avakado ezmesi

Lokanta usulü acılı ezme salata

Şakşuka

Tavuklu kuskus salatası

Havuç tarator

Çerkez tavuğu

YILBAŞI İÇİN TATLI ÖNERİLERİ

Fırında bal kabağı tatlısı

Kozalak tatlısı

Çikolatalı sufle

Vişneli borcam tatlısı

Ejder tatlısı

Tuna dalgası

Havuç rüyası

Kestaneli tart

Bisküvi tabanlı irmik pastası

Karamelli fincan tatlısı

İrmikli perde tatlısı

Limon sıkacağında mozaik pasta

Rokoko

Çikolata soslu parfe

Pişmeyen pratik bal kabağı pastası

Kesme muhallebi

Fırınlanmış peynir helvası

Pavlova

Elma lokması

ÖRNEK YILBAŞI MENÜSÜ

Çorbalar

İşkembe Çorbası

Patates Çorbası

Ana Yemekler

Tavuklu Pilav

Tokat Tavası

Hasanpaşa Köftesi

Mezeler

Patates Ezme

Karışık Kızartma

Karides Salatası

Peynir Topları

Ajvar

Zeytinyağlılar

Zeytinyağlı Yaprak dolması

Zeytinyağlı Enginar Dolması

Ara Sıcaklar

Paçanga Böreği

Patlıcan Köftesi

Tatlılar

Balkabaklı Kup

Kabak Tatlısı



