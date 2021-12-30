Yılbaşı yemekleri ve tarifleri! Yılbaşında hangi yemekler yapılır? Yılbaşı menüsü
Yılbaşı yemekleri ve tarifleri, yeni yıla harika bir sofra ile girmek isteyenlerin şu günlerde en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Çorbalardan mezelere, tatlılardan zeytinyağlılara kadar pek çok seçenek ise mutfak meraklılarını bekliyor. Peki, yılbaşında hangi yemekler yapılır? İşte, örnek yılbaşı menüsü…
30 Aralık 2021, Perşembe 14:14 Son Güncelleme:
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Yılbaşı menüsü için oldukça fazla seçenekler bulunuyor. Yılbaşında misafir ağırlamayı planlayan veya sadece sevdiği kişi ile evde yılbaşı yemeği planlayanlar, yılbaşı yemekleri ve tariflerini araştırmaya başladı. Ancak bilinmesi gerekir ki yılbaşı için birbirinden lezzetli ve çeşitli yemek alternatifleri bulunuyor. Peki, yılbaşında hangi yemekler yapılır? İşte, kırmızı ve beyaz et, zeytinyağlı, meze ve tatlı seçenekleriyle yılbaşı menünüze ekleyebileceğiniz yılbaşı yemekleri…
YILBAŞINDA HANGİ YEMEKLER YAPILIR?
Yılbaşında geleneksel olarak hindi pişirilse de kırmızı et ve balık çeşitleri de oldukça popüler yemekler arasında yer alıyor. Bununla birlikte sofranızı zenginleştirecek ve yılbaşında hangi yemekler yapılır sorusuna yanıt olacak yemek çeşitlerini bir araya getirdik…
YILBAŞI İÇİN ÇORBA ÖNERİLERİ
- Kremalı mantar çorbası
- Armutlu balkabağı çorbası
- Badem çorbası
- Zencefilli havuç çorbası
- Yayla çorbası
- Mantar çorbası
- Düğün çorbası
- Kuşkonmaz çorbası
- Mercimek çorbası
- Brokoli çorbası
YILBAŞI İÇİN ANA YEMEK ÖNERİLERİ
- Hindi dolması
- Dana rosto
- Tavuk sarma
- Dana şinitzel
- Fırında tereyağlı Tavuk
- Tavada bonfile
- Piliç Topkapı
- Hasanpaşa köfte
- Kağıtta somon
- Hıngel
YILBAŞI İÇİN MEZE ÖNERİLERİ
- Pancar cacığı
- Babaganuş
- Enginar kalbi salatası
- Mamzana
- Rus salatası
- Haydari
- Yoğurtlu erişteli yeşil mercimek salatası
- Mor lahana salatası
- Yoğurtlu buğday salatası
- Havuçlu kabaklı tarator
- Ton balıklı meze
- Yeşil elmalı kereviz salatası
- Cevizli kuru domates mezesi
- Avakado ezmesi
- Lokanta usulü acılı ezme salata
- Şakşuka
- Tavuklu kuskus salatası
- Havuç tarator
- Çerkez tavuğu
YILBAŞI İÇİN TATLI ÖNERİLERİ
- Fırında bal kabağı tatlısı
- Kozalak tatlısı
- Çikolatalı sufle
- Vişneli borcam tatlısı
- Ejder tatlısı
- Tuna dalgası
- Havuç rüyası
- Kestaneli tart
- Bisküvi tabanlı irmik pastası
- Karamelli fincan tatlısı
- İrmikli perde tatlısı
- Limon sıkacağında mozaik pasta
- Rokoko
- Çikolata soslu parfe
- Pişmeyen pratik bal kabağı pastası
- Kesme muhallebi
- Fırınlanmış peynir helvası
- Pavlova
- Elma lokması
ÖRNEK YILBAŞI MENÜSÜ
Çorbalar
- İşkembe Çorbası
- Patates Çorbası
Ana Yemekler
- Tavuklu Pilav
- Tokat Tavası
- Hasanpaşa Köftesi
Mezeler
- Patates Ezme
- Karışık Kızartma
- Karides Salatası
- Peynir Topları
- Ajvar
- Zeytinyağlılar
- Zeytinyağlı Yaprak dolması
- Zeytinyağlı Enginar Dolması
Ara Sıcaklar
- Paçanga Böreği
- Patlıcan Köftesi
- Tatlılar
- Balkabaklı Kup
- Kabak Tatlısı