Yılbaşı ziyafetinin olmazsa olmazı HİNDİ

HÜNKAR

Nişantaşı ve Etiler’de iki şubesi olan Hünkar’da, 14 kişilik, yaklaşık yedi kilo olan hindi dolmasının fiyatı 550 lira. Yarım hindi almak istiyorsanız 300 lira ödüyorsunuz.

GOURMET GARAGE

Fırında pişmiş hindi, kestaneli iç pilav, brokoli ve Brüksel lahanası, ayrıca yaban mersini ve frambuaz sosu ile hazırlanıyor. Altı kiloluk hindinin fiyatı 380 lira.

DİVAN

Divan Brasserie, pub ve kefelerinin hindileri ortalama yedi kilo. İç pilav, kestane, brokoli ve yaban mersini sosu ile hazırlanan tam hindi 650, yarım hindi 425 lira.

SAHAN

Anadolu yakasında lezzetli yılbaşı hindisi arayışı içinde olanlar için Sahan, biçilmiş kaftan. Altı kiloluk hindi, kestaneli ve bademli pilavla servis ediliyor. Fiyatı 375 lira.

ŞARK SOFRASI

Hindiler beş ile altı buçuk kilo ağırlığında. İçi kestaneli pilav ile dolduruluyor. Servis tepsisinin dışına da bolca kestaneli iç pilav ekleniyor. Fiyatı 350 lira.

DEVELİ

Antep mutfağının duayeni, asırlık lezzet ustası Develi’nin yılbaşı hindileri, Bolu’da özel olarak yetiştiriliyor. Ortalama altı kiloluk hindi dolmasının fiyatı 425 lira.

BİRA

Klasik Osmanlı ve Türk yemeklerini, batılı bir sunumla servis eden Borsa’da, hindi ve kazlar Kars’tan getiriliyor. Sekiz kiloluk kestaneli hindi dolması 750 lira.

NİŞANTAŞI BAŞKÖŞE

Kalitesine güvenerek, eve teslim şeklinde sipariş verebileceğiniz Başköşe’nin yılbaşı hindisi, kestaneli iç pilavlı ve bol garnitürlü.10 –12 kişilik hindi dolmasının fiyatı 450 lira.

GÜNAYDIN STEAKHOUSE

Türkiye’nin en iyi et lokantalarından biri olan Günaydın’ın, kestaneli, iç pilavlı hindi dolması gerçekten harika. Beş-altı kiloluk tam hindinin fiyatı 400, yarım hindinin fiyatı ise 250 lira.

HAMDİ

50 yıldır İstanbullular’ın vazgeçilmez adresi olan Eminönü Hamdi’de, kestaneli iç pilav ile hazırlanan ve ortalama altı kilo gelen hindinin fiyatı 800 lira.

Türkiye’nin en iyi et lokantalarından biri olan Günaydın’ın, kestaneli, iç pilavlı hindi dolması gerçekten harika. Beş-altı kiloluk tam hindinin fiyatı 400, yarım hindinin fiyatı ise 250 lira.