Yılbaşında Adana ve Mersin'de eylem yapacaklardı! 6 DEAŞ'lı yakalandı
Adana ve Mersin'de yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan 6 DEAŞ'lı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
23 Aralık 2021, Perşembe 11:06 Son Güncelleme:
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Mersin ve Adana'da, yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptığı ve DEAŞ terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen 6 şüpheliyi yakalamak için şafak operasyonu düzenledi. Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince Mersin ve Adana'da 6 adrese eş zamanlı operasyonda, yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da el koyuldu. Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.