Sevdiklerinize şık sofralar hazırlayıp birbirinden lezzetli yemekler yapmak istiyorsanız bu haberimiz tam size göre. Enfes lezzetlerden oluşan, tadıyla hafızalara kazınacak olan ve sunumuyla gözleri doyuran enfes 8 yemek tarifi arıyorsanız detaylar haberimizde.

Yılbaşında hazırlanabilecek yemek tarifleri: Yılbaşında hangi yemekler yapılır?

Balkabağı çorbası tarifi

Balkabağı çorbası malzemeleri

- 1 kg balkabağı

- 2 su bardağı su

- 1 litre süt

- 2 çorba kaşığı şeker

- Tuz

Balkabağı çorbası yapılışı

1 kg balkabağını dilimleyin. Yeşil kısmını alarak kabuklarını derince soyun. Kabakları bir doğrama tahtası üzerinde 1 santimlik küçük küpler halinde doğrayın. Yıkayıp süzdürün. Bir tencereye koyun. Biraz yumuşayıncaya kadar 2 su bardağı suyla haşlayın. 1 litre sütü, 2 çorba kaşığı şekeri ve tuzu katıp karıştırın. Bir taşım kaynatıp ateşi kısın. Kabaklar iyice yumuşayıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. İsterseniz robottan geçirip pürüzsüz hale getirerek, isterseniz taneli servis yapın.

Bütün tavuk sarma tarifi

Tavuk sarma malzemeleri

- 1 adet bütün tavuk

- 2 adet havuç (küp doğranmış)

- 1 çay bardağı bezelye (haşlanmış)

- Tuz

- Karabiber

- Sıvıyağ

- 2 adet patates

- 2 adet yeşil soğan

Tavuk sarma yapılışı

Bütün tavuğu kasaptan alırken açtırın ve kemiksiz kalmasına dikkat edin. Tavuğun içine tuz ve karabiber ekleyin. İçerisine bezelyeleri ve havuçları ekleyip en baştan itibaren sıkıca sarın. Tavuğun üzerine sıvıyağ gezdirin ve mutfak ipiyle sıkıca bağlayın. 165 dereceye ayarlanmış fırında ortalama 1 - 1.5 saat iyice kızarana kadar pişirin. İpi kesip servis edebilirsiniz.

Baharatlı piliç fileto tarifi

Baharatlı piliç fileto malzemeleri

- 2 adet tavuk göğsü

- 4 yaprak adaçayı

- 2 tutam biberiye

- 2 tutam kırmızı toz biber

- 2 diş sarımsak

- 2 çorba kaşığı soya sosu

- 2 tutam tuz

- 2 çay bardağı süt

- 2 çay bardağı ayçiçek yağı

- 1,5 su bardağı krema

- 1 yemek kaşığı tereyağ

Baharatlı piliç fileto yapılışı

Tavuk göğsü, sarımsak, adaçayı, biberiye, toz biber, soya sosu, süt, ayçiçek yağı, tuz ile beraber marine edilir ve bir süre buzdolabında bekletilir. Marine edilmiş tavuk göğüsleri önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kızarana kadar pişirilir. Süt, krema, sarımsak rendesi ve tereyağı tavada kavrulur. Hazırlanan sos tavuklar piştiğinde servis ederken üzerine dökülür.

Domatesli arpa şehriye pilavı tarifi

Domatesli arpa şehriye pilavı malzemeleri

- 2 su bardağı arpa şehriye

- 1 su bardağı domates rendesi

- 2 su bardağı sıcak su (isteyenler et suyu kullanabilir)

- 1 adet dolmalık kırmızı biber (kapya)

- 1 adet çarliston biber

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ

- Tuz

Domatesli arpa şehriye pilavı yapılışı

Biberlerin saplarını kesin, boyuna 2 parçaya bölün. Çekirdeklerini çıkarın ve olabildiğince eşit küpler halinde kesin. Tencereye tereyağını ve sıvı yağı alıp eritin. Üstüne arpa şehriyeyi ekleyip rengi koyulaşmaya ve hafiften kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Biberleri ekleyip 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Domates rendesini ekleyip 2-3 kez karıştırın. Suyunu ve tuzunu ekleyerek karıştırın. Kapağı kapalı olarak suyunu çekmeye başlayıncaya kadar pişirin. (Biraz ıslak olacak yoksa dibi tutabilir) Ocağın altını kapatın. 15-20 dakika kadar kapağı kapalı olarak demlenmeye bırakıp servis yapın.

Penne makarna tarifi

Penne makarna malzemeleri

- 500 gram penne makarna

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 3 diş sarımsak

- Çeyrek çay kaşığı pul biber

- 800 gram olgun domates

- 2 yemek kaşığı siyah zeytin

- Yarım bardak rendelenmiş parmesan

- Çeyrek bardak maydanoz

- Tuz

- Karabiber

Penne makarna yapılışı

Makarnayı haşlayın. Yağı tavada kızdırın. Sarımsağı ve pul biberi ekleyin, sarımsak altın rengini alana dek kavurun. Domatesleri ekleyin ve iyice karıştırarak ezin. Kısık ateşte suyunu biraz çekene kadar kaynatın en son içine zeytinleri ilave edin ve 1-2 dakika daha kavurun. Makarna haşlanınca süzüp tencereye geri alın. Sosu ekleyin ve ateşi yükselterek cızırdayıncaya kadar pişirin. Ateşten alın, peynir ve maydanozu ilave edip iyice karıştırın. Tuz ve biber ekleyip hemen servis yapın. Parmesan yerine rendelenmiş kaşar da kullanabilirsiniz.

Humus malzemeleri

- 400 gram Konserve Nohut

- 2 yemek kaşığı Tahin

- 3 diş Sarımsak

- 5-6 yemek kaşığı Zeytinyağı

- 1 Limonun Suyu

- Kırmızı Biber

- Kimyon

- Kişniş

- Tuz, Karabiber

Humus yapılışı

Nohuttan bir yemek kaşığı ayırın. Kişniş hariç kalan bütün malzemeyi rondodan geçirin. Eğer kıvamı koyu gelirse biraz su ekleyerek açabilirsiniz. Hazırladığınız humusu, kişniş ve 1 yemek kaşığı nohut ile süsleyin.

Havuç tarator tarifi

Havuç tarator malzemeleri

- 6 adet soyulmuş rendelenmiş havuç

- 3 diş sarımsak

- 1,5 su bardağı yoğurt

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 çay kaşığı tuz

Havuç tarator yapılışı

Rendelenmiş havuçları bir tencereye alıp üzerine sıvı yağ dökülür. Yumuşayana kadar kısık ateşte kavrulur. Suyunu salıp tekrar çekmeye başlayan havuçların içine ince doğranmış sarımsaklar eklenir. 4 - 5 dakika daha kavrulan havuç ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Yoğurtun içerisine tuz eklenerek iyice çırpılır. Soğuyan havuçla yoğurt karıştırılır servis etmeye hazırdır.

Çerkez tavuğu tarifi

Çerkez tavuğu malzemeleri

- 500 gr tavuk göğsü

- 1,5 su bardağı çekilmiş ceviz içi

- Yarım su bardağını bir parmak geçen galeta unu

- 2 diş sarımsak

- 1 su bardağı tavuk suyu

- Tuz

- Kimyon

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı pul biber

Çerkez tavuğu yapılışı

Bir tencereye tavuğu koyun ve üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyin. Tavuk eti yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan tavuğu tencereden alıp soğumaya bırakın ve suyunu dökmeyin. Bir bardak soğumuş tavuk suyunu başka bir kaba alın içerisine galeta ununu koyun ve ardından ceviz içini, 2 diş dövülmüş sarımsağı, tuz ve kimyonu ekleyin. Karışımı iyice karıştırın. Tavuğu mutfak robotundan geçirip hazırladığınız karışımın üzerine ekleyin. Servis tabağına aldığınız çerkez tavuğunun üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağ ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını bir cezvede kızdırın üzerine pul biberi döküp kapatın. Çerkez tavuğunun üzerinde döküp servise hazır edebilirsiniz.

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