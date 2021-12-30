Yılbaşında 'iki virüs' tehlikesi! Biri Omicron diğeri ise...

Geçen yıllarda alışık olduğumuz kalabalık yeni yıl kutlamalarını bu yıl da göremeyeceğiz. Nedeni tabii ki koronavirüs salgını. Türkiye ve dünya genelinde Kovid vaka sayısında hızlı artışa neden olan koronavirüsün Omicron varyantı bu yılbaşını kâbusa çevirebilir. Hem grip salgını hem Omicron nedeniyle her iki hastalıkta vaka artışı yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, toplumu yeni yıl kutlamaları için uyardı. Maske, mesafe ve hijyen gibi kişisel tedbirlere harfiyen uyulmasını öneren uzmanlar, aşının yanı sıra yılbaşı kutlamalarının yapılacağı ev ortamlarının sık sık havalandırılmasını ya da havalandırması iyi olan mekânda yeni yılın karşılanmasını önerdi.

SAĞLIKÇILAR DA HASTA

Omicron varyantı Avrupa’yı kasıp kavururken, Türkiye’deki günlük vaka sayıları da artışa geçmiş durumda. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 1 Aralık’tan itibaren virüs türlerini anlamak için yapılan gen sekanslamasında 3344 örnekten sadece 42’sinin Omicron varyantı olduğu ve yeni varyantın 6 ilde görüldüğü belirtildi. Toplam 3344 sekanslamadan 3074’ünün Delta varyantı olduğu, Omicron varyantının görüldüğü illerin ise İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta (2) olarak sıralandığı duyuruldu. Ancak uzmanlar, tespit edilenden çok daha fazla sayıda Omicron vakası olduğunu gündeme getirirken, asıl endişe verici gelişmenin sağlık çalışanları arasındaki vaka artış hızı olduğuna dikkat çekildi.

YILBAŞINA DİKKAT! AYNI ANDA 2 VİRÜS TEHLİKESİ

Milliyet’e bilgi veren İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, son bir haftalık süreçte özellikle asistan doktorlar ve öğrenciler arasında Kovid-19 bulaşanların sayısının arttığını belirtti. Hastaneye yatışlarda artış olmadığını söyleyen Prof. Dr. Tükek şu uyarılarda bulundu:

“Maalesef birçok arkadaşımız enfekte olmuş durumda. Meslektaşlarımız hasta arkadaşlarını idareye etmeye çalışıyorlar ancak Omicron varyantı Avrupa’daki gibi yayılım gösterirse sıkıntı yaşayabiliriz. Yeni yıla girerken tüm vatandaşlarımızın maske ve sosyal mesafe kuralına uymasını öneriyoruz. Sadece kapalı mekânlar değil, evlerde bir araya gelecek 3, 4 aile bile hastalığın kendi içlerinde yayılmasına neden olabilir. Omicron’un yayılım hızı korkutuyor. Tüm vatandaşlarımız hem yeni yılda hem de tehlike geçene kadar tıpkı pandeminin ilk dönemindeki gibi çok sıkı tedbirler almalı.

Bir diğer gözden kaçan sorun ise influenza vakalarındaki ciddi artış. Ayrıca çocuk vaka sayıları da hızla artıyor. Birçok kişi ‘Nasıl olsa ayakta, hafif atlatırım diyerek Omicron’ tehdidini umursamıyor. Ancak unutulan tehlike, aynı anda hem influzenza, hem Kovid-19 riski olması. Bu durumda iki virüs farklı bir yapıya dönüşüp yeniden yayılım gösterebilir. İnfluenza ve Omicron genleri kendi arasında transfer olabileceği gibi, yeni tür virüs riski bulunuyor. Halkımızdan da kurallar konusunda sağduyu bekliyoruz.”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Bülent Tutluoğlu ise vaka sayısındaki yükselmenin Omicron kaynaklı olabileceğini belirtirken, şu uyarı ve öneride bulundu:

HEM İNFLUENZA HEM OMİCRON KAPILABİLİR

“Birçok hastanenin acil servisinde ciddi yoğunluk ve test kuyrukları söz konusu. Bağlı olduğum kurumun Kovid-19 vakaları için ayrılan yatakları dolmuş durumda. Çocuk enfeksiyon uzmanı meslektaşlarımızdan da çocuk vaka sayısında artış olduğunu duymaktayız. Yılbaşı ve sonrasındaki 10 günlük süreç çok kritik. Kapalı alanlarda maske ve mesafe kuralının hiçe sayıldığını görmek bizleri üzmekle kalmıyor, yaralıyor. Yeni yılda vaka sayısı anlamında endişeli bir tablo ortaya çıkabilir. Vatandaşlarımız bu dönemde hem influenza hem Kovid-19 yani Omicron kapabilir. Bu durumda hafif seyirli olduğu belirtilen Kovid-19 sürecinin ağır geçmesi riski söz konusu. Her iki virüsü kapanlar daha ağır hastalık tablosu oluşacaktır. Lütfen herkes çok dikkatli olsun. Özellikle yeni yıl kutlamalarında kalabalıkların bir araya gelmesi, maske ve mesafeden taviz verilmesi hastalığın çok hızlı bir şekilde yayılmasına neden olur.”

"ÖZELLİKLE GENÇLERİMİZ MASKE KURALINA RİAYET ETMİYOR"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul da “İnsanlarda ‘Omicron hafifi geçiyormuş’ algısı oluştu ama bu doğru değil. Bu dönemde ne yazık ki influenza A türünde de ciddi artış söz konusu. Ocak ayının ikinci yarısından itibaren Kovid-19 ve influenza vaka tablosu endişe veren rakamlara ulaşabilir. Özellikle gençlerimizin çok rahat tavır takındıkları, sosyal mesafe ve maske kuralına riayet etmediklerini görmek bizi üzüyor” bilgisini paylaştı.

‘ÇEKİRDEK AİLE TERCİH EDİLMELİ"

Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, önceki gün yaptığı açıklamada, yılbaşı için plan yapanlara bir dizi öneride bulunmuştu:

“Yılbaşı, tatiller gibi dönemlerde maalesef vatandaşlar daha çok kalabalıkta bir arada olma eyleminde oluyorlar. Şu an için baktığımızda yılbaşı için bir hareketliliğin yaşanmaya başladığına şahit oluyoruz. Mevcut durumda virüsün yüksek düzeyde bulaşıcı olduğunu da düşündüğümüzde dikkatli olmak gerekiyor. Benim yılbaşı için önerilerim; yine vatandaşlar mümkünse çekirdek aileleriyle zaman geçirmeleri, birkaç aile bir araya gelecekse ortamın temiz hava ile havalandırılması. Aynı zamanda vatandaşlar bir araya gelecekse, aşılama dozları eksik olanların tamamlaması, hiç başlamayanların başlaması önemli. Dış mekanlara gidilecekse de dış mekanları havalandırılan ve mesafeye dikkat eden mekanlar olmasını tercih ederseler, olabildiğince az düzeyde enfekte kişi ile beraber yılbaşı sürecini geçirebiliriz düşüncesindeyim.”

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