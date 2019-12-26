Yılbaşında kontrolsüzce yemek yememenize yardımcı olacak 8 kural!

Yılbaşında dilediğinizce yemek yiyebilirsiniz fakat bu 8 önemli kurala uymanız da fayda var. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş sağlıklı yılbaşı sofrasının 8 önemli kuralını anlattı, önemli uyarılarda bulundu. Hazımsızlık, şişkinlik, baş ağrısı, ödem gibi problemler yaşamak istemiyorsanız haberimize göz atın.

Sağlıklı yılbaşı sofrası için 8 önemli kural!

Her sene olduğu gibi yeni yıldan en büyük beklentimiz birçoğumuz için “sağlık”. Ancak özellikle 31 Aralık’ta tüm gün boyunca yapılan beslenme hataları yılbaşı gecesinde tüketilen yiyecek ve içecek miktarının kontrolsüzce artmasına neden olabiliyor. Bazen ipin ucu öyle kaçıyor ki sadece yılbaşı yemeğinde günlük ihtiyacımızın 2-3 katı kadar kalori, karbonhidrat ve yağ alabiliyoruz. Bu abartılı tüketim de ertesi günü mide yanması, hazımsızlık, şişkinlik gibi mide ve bağırsak sorunları ile baş ağrısı, ödem ve yorgunluk gibi yılbaşı eğlencesine gölge düşüren problemlerle sonuçlanabiliyor. Peki hem yılbaşı gecesinde hem de yeni yılın geri kalanında sağlığımızla ilgili sorun yaşamamak için neler yemeli, nelerden kaçınmalıyız? Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş sağlıklı yılbaşı sofrasının 8 önemli kuralını anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

Kahvaltıyı ihmal etmeyin

Birçoğumuz yılbaşı gecesi daha rahat yiyecek ve içecek tüketebilmek için gün içerisinde kendimizi aç bırakmaya kadar bazı yöntemler deneyebiliyoruz. “Oysa yılbaşı gecesinde kontrollü tüketimi sağlayabilmenin ilk adımı, güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamaktır” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş sözlerine şöyle devam ediyor: “Sağlıklı bir kahvaltı gece boyunca uyku sırasında düşen kan şekerinizi normal seviyelere getiriyor ve gün boyunca zaman zaman yaşanan açlık ile tatlı krizlerini önlüyor. Bu nedenle güne mevsim yeşilliklerinin, yumurtanın, peynirin, zeytinin ve tam buğday ekmeğin olduğu sağlıklı bir tabakla başlamanız oldukça önemli” diyor.

Öğünlerin saatini atlamayın

Uzun saatler boyunca hiçbir şey tüketmeden sadece yılbaşı yemeğini beklemek hem kan şekerinizin çok fazla düşmesine ve buna bağlı yılbaşı yemeğinde aşırı karbonhidrat içerikli besinlere yönelmenize, hem de metabolizmanızın yavaşlamasına neden oluyor. Bu yüzden sağlıklı bir kahvaltının ardından; salata, sebze yemeği ve yoğurt gibi besinlerden oluşan hafif bir öğle yemeğini asla atlamayın. Ayrıca yılbaşı yemeğinden 1-2 saat önce yapacağınız küçük bir ara öğünle gün boyunca kan şekerinizi dengede tutabilirsiniz. Bu ara öğün bir kase çorba ve 2 küçük kepekli grissini veya 1 porsiyon meyve ve 1 kase yoğurt gibi tercihlerden oluşabilir.

Yemeği yavaş yavaş yiyin

Adı üstünde yılbaşı yemeği, aceleniz yok. Ailenizle, sevdiklerinizle uzun sohbetler edeceğiniz, eğleneceğiniz bir akşam yemeği bu. Hareketlerinizi yavaşlatın, çatal-bıçak sürekli elinizde olmasın. Çünkü hızlı yemek yediğinizde beyne tokluk sinyali geç gidiyor ve siz doymadığınızı düşünüp daha çok besin tüketiyorsunuz. Bu da ertesi gün mide-bağırsak problemlerinizin artmasına neden oluyor.

Günlük su ihtiyacımızı muhakkak karşılayalım

Su, vücudunuzun yegane ihtiyacı… Ancak gün boyunca öğün atlamaya eğilim olduğu gibi su tüketimi de yetersiz kalabiliyor. Uyanır uyanmaz başlayarak, gün içerisinde en az 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Yılbaşı yemeğinde tüketeceğiniz yiyecek ve içeceklerin karbonhidrat açısından zengin olmaları, ertesi gün ciddi ödem problemlerine yol açabiliyor. Bu nedenle gün boyunca en az 2 litre su içmek ve buna ilaveten yemek esnasında da en az 2-3 bardak su tüketmek ertesi gün yaşayacağınız ödem problemlerini de oldukça azaltacaktır.

Sağlıklı meze seçmeye dikkat edin

Yılbaşı gecesinin olmazsa olmazları mezeler, meyveler, tatlılar… Ancak her birinden yemek istediğinizde ve porsiyonları abarttığınızda bir gecede günlük ihtiyacınızın 2-3 katı kadar karbonhidrat alabilirsiniz. Bu noktada miktar ve tükettiğiniz besinlerin içeriği çok önemli. Örneğin kızartmalardan ve humus gibi fazla karbonhidrat içeren mezelerden uzak durup, yoğurtlu mezeler ve peynir çeşitlerini tercih edebilirsiniz.

Meyve tüketiminde 2 porsiyonu aşmayın

Yemek sonrasında tüketeceğiniz meyvelerin porsiyonlarına da dikkat edin. Aksi halde her meyve ikramından yemek istediğinizde sadece meyveden kaynaklı aşırı karbonhidrat tüketimi yaşayabilirsiniz. Her meyvenin porsiyonu için ortalama bir yumruk boyutunu düşünebilirsiniz. Yılbaşı gecesinde 2 porsiyon meyveyi aşmamaya özen gösterin.

Kuruyemişler 'sağlıklı atıştırmalıklar' olsa da fazlası zarar

Genel bir yanılgı olarak, kuruyemişlerin çok sağlıklı olduğu için ne kadar yenirse yensin sağlığımızı bozmayacağı ve kilo aldırmayacağı düşünülüyor. Ancak dikkat! Toplam bir avuç kuruyemişin fazlası size fayda değil, kilo aldırarak ve pek çok hastalıklara zemin hazırlayarak zarar getirebiliyor. Ayrıca kuruyemişlerin sağlığa olan etkilerinden yararlanabilmek için kavrulmuş kuruyemişler yerine, çiğ olanları tercih etmeniz gerekiyor. Yılbaşı gecesinde de toplam bir avuç çiğ kuruyemişten fazlasını tüketmemelisiniz.

Şerbetli tatlı yerine sütlü tatlı tercih edin

Yılbaşı yemeğinin olmazsa olmazı tatlılar. Ancak şerbetli ve hamurlu tatlılar, lezzetli oldukları kadar tehlikeliler de! Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş tatlı tüketiminde de doğru seçimler yapmanın ve porsiyon kontrolü sağlamanın çok önemli olduğunu belirterek, “ Şerbetli ve hamur tatlıları yerine meyveli ve sütlü tatlıları tercih edin. Tadı ne kadar güzel olursa olsun 2. bir porsiyon ikram edildiğinde ‘hayır’ demeyi unutmayın” diyor.

Bu haberi de okudular Yılbaşı sofralarınıza lezzet katacak, pratik fırında hindi but tarifi: Fırında hindi but nasıl yapılır?

Bu haberi de okudular Şeker hamuru kurabiye tarifi: Şeker hamurundan kurabiye nasıl yapılır?