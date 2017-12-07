Yılbaşında minik çikolata topları yemeye ne dersiniz?

Yılbaşı çikolatası topları tarifi...- Paket sade bisküvi- Yarım paket kakaolu bisküvi- 1 yarım su bardağı süt- 1 yemek kaşığı tereyağı- 2 yemek kaşığı kakao- 2 yemek kaşığı toz şeker- 1 kase fıstık içi, Hindistan cevizi yada çikolata sosu ( isteğinize göre )Bisküvileri un haline getirmeden robotta yada elinizle parçalayın. İçine sütü, toz şekeri, tereyağını ve kakaoyu ilave edip karıştırın. Daha sonra hamur yoğurur gibi yoğurun. Daha sonra elinizle küçük parçalara ayırarak top haline getirin.Çikolatalı topları fıstık içi, Hindistan cevizi ya da çikolata sosuna batırarak servis edebilirsiniz.Afiyet olsun…