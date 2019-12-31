Rusya'nın başkenti Moskova'da 1886'nın Aralık ayından beri en sıcak kış yaşanıyor. Şehirde Aralık ayının ortalama sıcaklığı -6.2 iken, 18 Aralık itibariyle ölçülen ortalama sıcaklık 6 derecenin üstünde. Rus meteroloji uzmanları, pazartesi günü son 133 yılın en sıcak kışının yaşandığını açıkladı. Yetkililer ise çareyi yılbaşı kutlamalarında Moskova'ya yapay kar getirmekte buldu. Bir sosyal medya kullanıcısı "Moskova'nın bütçesiyle her şeyi satın alabilirsiniz. Kışı bile!" yorumunu yaptı. İklim krizinin somut sonuçları giderek artarken, bilim insanlarının endişeleri de tırmanıyor.





Kardelenlerin ve orman güllerinin mevsimdeki anormal sıcaklıklar nedeniyle erken açtığı belirtilirken, Moskova Hayvanat Bahçesi'ndeki bazı hayvanların kış uykularının bölündüğü ifade diliyor. Mevsim normallerinde sokakların karla örtülü olmasına alışık Moskovalıların beklediği görüntülerin oluşması için, şehrin en turistik noktası Kızıl Meydan da yapay karla kaplandı.



































