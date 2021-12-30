Yılbaşına artık sayılı saatler kaldı. Milyonlarca kişi yılbaşı planı yaparken, en çok araştırılan konular arasında okulların yarın yarım gün mü yoksa tam gün mü olacağı yer alıyor…

YILBAŞINDA OKULLAR TATİL Mİ?

Yılbaşı bu yıl Cuma gününe denk geliyor ve 2022 yılının ilk günü cumartesi olacak. Her yıl 1 Ocak tarihi resmi tatil olarak uygulanıyor ve o gün okullar ve iş yerleri tatil yapıyor. Ancak 31 Aralık için bir tatil söz konusu değil. Bu nedenle yılbaşında okullar tatil olmayacak.

YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ? ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

Okulların ve iş yerlerinin öğleden sonra tatil olması uygulaması bayram arifelerinde ve sadece bazı Milli bayramlarda hayata geçiriliyor. 1 Ocak tarihi resmi tatil olsa bile, yılbaşı günü olan 31 Aralık tarihinde herhangi bir tatil uygulaması söz konusu değil.

2022 RESMİ TATİLLERİ

1 Ocak 2022 - Yılbaşı

23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi

2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı

19 Mayıs 2022 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

9-10-11-12 Temmuz 2022 - Kurban Bayramı

30 Ağustos 2022 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2022 - Cumhuriyet Bayramı







