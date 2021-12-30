Yılbaşında okullar tatil mi? Yarın okullar yarım gün mü? Öğleden sonra tatil mi?
Yılbaşında okulların tatil olup olmayacağı hem öğrenciler hem de plan yapan veliler tarafından merak ediliyor. Yılbaşının kutlanacağı 31 Aralık tarihi bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Peki, Yarın okullar yarım gün mü? Öğleden sonra tatil mi? İşte yanıtı…
30 Aralık 2021, Perşembe 11:13 Son Güncelleme:
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Yılbaşına artık sayılı saatler kaldı. Milyonlarca kişi yılbaşı planı yaparken, en çok araştırılan konular arasında okulların yarın yarım gün mü yoksa tam gün mü olacağı yer alıyor…
YILBAŞINDA OKULLAR TATİL Mİ?
Yılbaşı bu yıl Cuma gününe denk geliyor ve 2022 yılının ilk günü cumartesi olacak. Her yıl 1 Ocak tarihi resmi tatil olarak uygulanıyor ve o gün okullar ve iş yerleri tatil yapıyor. Ancak 31 Aralık için bir tatil söz konusu değil. Bu nedenle yılbaşında okullar tatil olmayacak.
YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ? ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?
Okulların ve iş yerlerinin öğleden sonra tatil olması uygulaması bayram arifelerinde ve sadece bazı Milli bayramlarda hayata geçiriliyor. 1 Ocak tarihi resmi tatil olsa bile, yılbaşı günü olan 31 Aralık tarihinde herhangi bir tatil uygulaması söz konusu değil.
2022 RESMİ TATİLLERİ
- 1 Ocak 2022 - Yılbaşı
- 23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi
- 2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı
- 19 Mayıs 2022 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 9-10-11-12 Temmuz 2022 - Kurban Bayramı
- 30 Ağustos 2022 - Zafer Bayramı
- 29 Ekim 2022 - Cumhuriyet Bayramı