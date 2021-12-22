Yılbaşı için artık sayılı günler kaldı. Pek çok kişi 2022 yılına dışarıda girmek için hazırlıklarına başladı. Ancak omicron varyantı nedeniyle bazı ülkeler kapanmaya gidiyor. Hal böyle olunca da Türkiye’de en çok merak edilen konular arasında ‘Yılbaşında yasak var mı?’ ve ‘31 Aralık’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ soruları yer alıyor…

YILBAŞINDA YASAK VAR MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili olarak gözler, 20 Aralık Pazartesi günü gerçekleşen Kabine toplantısına çevrilmişti. Toplantının ardından Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok önemli konuda alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Ancak bu konular arasında Yılbaşında sokağa çıkma yasağına ilişkin bir ayrıntı yer almadı.

Yılbaşına yaklaşık 10 gün kala henüz yasaklarla ilgili bir açıklama veya bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır…