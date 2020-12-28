Türkiye Yılbaşında yeni yasaklar gelecek mi? Gözler Kabine toplantısında

Yılbaşında yeni yasaklar gelecek mi? Gözler Kabine toplantısında

Türkiye

Yılbaşında yeni yasaklar gelecek mi? Gözler Kabine toplantısında

2020 yılının son Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleşecek. En kritik konu yılbaşında alınacak corona virüs tedbirleri olacak. Aşı çalışmalarının ve gündemdeki diğer konuların konuşulacağı toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

28 Aralık 2020, Pazartesi 09:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beştepe’de bugün yapılacak toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun virüsle mücadele kapsamında 31 Aralık saat 21.00’den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağında alınacak ek önlemlerle ilgili kapsamlı bir sunum yapması planlanıyor. Toplantıda virüsün seyri, yasakların vakalara etkisi, ilçe, il ve büyükşehirlerdeki son durum tüm yönleriyle değerlendirilecek.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Otel-villalara parti denetimi 

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, bu kapsamda özellikle kiralık villalarda ve otellerdeki yılbaşı partilerinin engellenmesine dönük alınabilecek yeni tedbirler Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda değerlendirilecek. Erdoğan, yılbaşında alınacak tedbirlerle ilgili, “Partiler, otellerde olsun villalarda şurada burada olsun güvenlik güçlerimiz gerekli tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. Bizim için insanımızın hayatı her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere fırsat vermeye niyetimiz yok. Bir şey olsa ‘bak devlet nerede, devlet gerekeni yapmadı’ diyecekler. Buna fırsat veremeyiz” açıklamasını yapmıştı. Bugün Türkiye’de olması beklenen aşılarla ilgili takvim de ele alınacak. Buna göre ilk olarak sağlık çalışanlarına ve risk grubunda olan 65 yaş üstündeki vatandaşlara uygulanacak aşılama takvimiyle, kısıtlamaların sahaya yansıması başlıklarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kabineye bilgi sunması planlanıyor. Hem Çin’den hem Almanya’dan gelecek aşıların yanı sıra yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum da kabinede görüşülecek.

Toplantıda yeni yılda hayata geçirilmesi planlanan ekonomik ve hukuki reform çalışmalarında gelinen son durum da konuşulacak. Bu konuda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün kabineye bilgi vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak 

Kabinenin bir diğer önemli başlığını ise dış politikada gelişmeler oluşturacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kuvvet komutanlarıyla yaptığı Libya ziyareti konusunda değerlendirmelerde bulunacağı kabinede ABD ve AB ile yeni dönem kapsamında atılacak adımlar da kapsamlı şekilde ele alınacak. Kabinede alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.

İlgili Haberler
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?



Yazarlarımızdan
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Banu Şen
Yaşadığımız sürece umut hep var
Banu Şen
Hakan Çelik
Yılın otomobilleri
Hakan Çelik
Rauf Tamer
İyi malzeme
Rauf Tamer
Şirin Sever
Sarılmayı özleyenler
Şirin Sever
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
‘Boş laf karın doyurmaz’
Oral Çalışlar
Doğukan Tevfik Meriç
Bahattin Şimşek düdüğünü asmalı
Doğukan Tevfik Meriç
Murat Çelik
Virüs mutasyona uğradı peki şimdi ne olacak?
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca: Aşılamada vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak