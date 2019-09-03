Yılda 15 günümüz 'çok iyi' geçiyor
ABD’de yapılan araştırmaya göre; yılın 365 gününde insanların sadece 15 günü ‘çok iyi’ geçiyor.
Tüm olumsuzluklara rağmen ‘iyi’ sayılan gün sayısı ise 204. İnsanların çok iyi gün tanımında şu özellikler yer alıyor:
● Güne 8.15’te uyanarak başlamak.
● Havanın 24 derece ve güneşli olması.
● 3 saati dışarıda dilediğince geçirmek.
● 4 saati aile ile, 3 saati arkadaşlarla geçirmek.
● Günün sonunda evde 3 saat tembellik yapacak vakit kalması.
● Günün 22.50’de bitmesi. POSTA