Yılda 3 kez mahsül veriyor! Çok kazandıran bitkiler

Üstelik yılda bir değil birkaç kez kazanç sağlamanız mümkün. Çünkü bu ürünler en az yılda 2 ve hatta 5 kez hasat edilebiliyor. Hem içeride hem de dışarıda pazar sorunu yok. Kısa sürede kendini amorti eden bu yatırımların daha da yaygınlaşması için devlet desteği de bulunuyor. İşte kendi işinizin patronu olmanıza katkı sağlayacak bazı örnekler...

OĞUL OTU

1 YILDA AMORTİ EDİYOR

Oğul otu, diğer adıyla melisa bitkisinin yaprakları baharat ve bitki çayı olarak kullanılırken, uçucu yağının ise gıda sanayii, parfümeri, kozmetik, aromaterapi ve eczacılıkta kullanım alanı bulunuyor. 10 dekarlık bir arazide yapacağınız yatırımın tutarı 33 bin 200 lira. Yıllık işletme gideri 23 bin 423 lirayken yıllık işletme geliri ise 82 bin lira. Oğul otu yatırımı bir yılda kendini amorti ediyor. Yıllık net gelir ise 162 bin lira. Yıllık yağış miktarı 500 mm üzeri olan yerlerde yılda 2 defa hasat edilebiliyor. Eğer kurak periyotlarda sulama yapılır ve gübrelenirse hasat sayısı daha artabiliyor. Ambalajlı oğul otu yaprağının 50 gramı 25 liraya, kilogramı ise 500 liraya kadar çıkıyor.

EKİNEZYA

HEM ÇAYI HEM BALI

Tıbbi ve aromatik bitki sınıfında yer alan ve ‘kirpi otu’ olarak da bilinen ekinezya ile yılda 5 kez para kazanmak mümkün. Çok fazla masraf gerektirmeyen, sadece ilk yıl emek isteyen bir bitki. 5 dönüm bir araziye 200 bin liralık bir yatırım bedeliyle ekinezya ekildiğinde yılda en 5 kez hasat yapılabiliyor ve bu hasadla yılda yaklaşık 35 bin lira kazanılabiliyor. Yaş olarak kilogram veya demetlenerek satılıyor. Ekinezya bitkisinin bulunduğu bölgede arıcılık yapmak da mümkün. Arı kovanı konulduğunda ekinezya balı da elde ediliyor. Böylece hem ekinezya bitkisi hem de balından para sağlanabiliyor. Ekinezya kozmetik sektöründe kullanılıyor ve çay olarak tüketilebiliyor. Ekinezya çayının kilogram fiyatı 250 lira civarında.

TIBBİ NANE

İHTİYAÇ VAR

Tıbbi nanenin ılıman bölgelerde sonbahar, kışı sert geçen bölgelerde ise ilkbaharda dikimi yapılıyor. 10 dekarlık arazide yatırımın tutarı 39 bin 700 lira. Yıllık işletme gideri 19 bin 826 lirayken yıllık işletme geliri ise 56 bin 359 lira. 2 yıllık proje ömrü boyunca net 108 bin 810 lira gelir elde etmek mümkün. Masrafın 2 katı fayda sağlayan kârlı bir yatırım. Bir yılda toprak seviyesinden birkaç santimetre yukarıdan olacak şekilde 2-3 biçim yapılıyor. Hasat, ekim alanına göre; orak, tırpan, çayır biçme makinesi ile olabiliyor. Baharat şeklinde iç pazarda çok kullanılmasının yanı sıra Türkiye’nin nane yağı ve mentol ihtiyacını daha çok ithalatla karşıladığı da düşünüldüğünde pazarı olan, kazandıran bir yatırım.

KEKİK

İHRACATI KÂRLI

Türkiye’de tescilli 8 çeşit kekik var. 10 dekarlık bir arazide yapacağınız yatırımın tutarı 7 bin 200 lira. Yıllık işletme gideri 11 bin 566 lirayken yıllık işletme geliri ise 27 bin 662 lira. Kekikten, 10 yıllık proje ömrü boyunca net 161 bin lira gelir sağlanıyor. Dekara 8 bin adet fide dikiliyor. Bir yılda 3 kez biçim yapılabiliyor ve makine ile hasat mümkün.

Ambalajlı kekiğin kilogram fiyatı 100 liradan başlıyor, kalitesine göre 200 liraya kadar çıkabiliyor. Kekiğin baharat olarak kilogram birim ihracat fiyatı ise 3.34 dolar. Türkiye, toprak yapısının uygunluğu nedeniyle en fazla kekik üreten ve ihraç eden ülke. Kullanım alanları ağırlıklı baharat, ilaç, kozmetik ve kimya sektörü.

HAZİNE ARAZİSİNİ UCUZA KULLANIN

Yatırım için araziniz yoksa bu fırsatı kaçırmayın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tıbbi, aromatik bitki ve süs bitkisi yetiştirmek isteyenlere Hazine arazilerini uygun bir bedelle kiraya veriyor. Bakanlıkça Hazine taşınmazları rayiç bedelin binde 1’i üzerinden kiralanıyor, yani arazilerin bir dönümü ortalama 20 lira bedelle kiraya veriliyor. Kadın ve genç girişimciler öncelikli. Başvurular, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi ‘milliemlak.gov.tr’ üzerinden yapılabiliyor.

MAZOT GÜBRE SERTİFİKA YARDIMI

Tıbbi ve aromatik bitkiler için dekara 15 lira mazot ve 4 lira gübre olmak üzere toplam 19 lira destek ödemesi yapılıyor. Organik ürün sertifikası için dekara 20 lira, bireysel ürün sertifikası için dekara 40 lira ödeniyor.

İyi tarım desteği olarak da ürün sertifikası için dekara 20 lira, bireysel ürün sertifikası için dekara 40 lira veriliyor.

Toplam 5 dekar veya altında bir alanda tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği yapan küçük aile işletmelerine dekara 100 lira ödeme yapılıyor. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar destekleniyor.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce, düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor. Orman köylülerine tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik projelerde değişen oranlarda destek kredileri veriliyor.