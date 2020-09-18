Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı. Operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 747 personel katılıyor.
18 Eylül 2020, Cuma 09:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca “YILDIRIM-12 BEŞKAYNAK” Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (747) personel [(44) operasyonel tim] görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi, 38*işbirlikçi yakalanmış, *141 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Yıldırım Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir.