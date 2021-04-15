Eski TBMM Başkanı ve Başbakan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut için cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Değerli kardeşlerim, şu anda musalla taşında Yıldırım Akbulut beyefendiyi ebedi aleme, ahire uğurlamak üzere cenaze namazını kılmış bulunuyoruz. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın.

En son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi'nde beraber çalıştık. Tabi Yıldırım beyin gerçekten en önemli, en büyük özelliği tevazu idi, mütevazı idi. Bu tevazuundan hiçbir an sapmadı. Ve düşüncelerini bütün tecrübelerini bizlerle istişare konseyinde de paylaşmak üzere kendisinden gerçekten çok çok istifade ettik.

Rabbim yar, yardımcısı olsun inşallah. Ailesine sabırlar diliyorum. Ve tüm milletimize bu noktada sabırlar temenni ediyorum.

Meclis’teki törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop şu ifadeleri kullandı:

''Ölüm, yeni bir dönemin başlangıcı demek. Merhum Akbulut, ardından yazan, söyleyen gösteriyor ki seçkin, müstesna insanlardandı. Anavatan'da uzun yıllar devam etti. Turgut Özal'ın en yakın yol arkadaşı oldu. Parti genel başkanlığı, TBMM Başkanlığı görevlerinde hizmet eden Akbulut, ömrünün son zamanlarında bile Yüksek İstişare Kurulu'nda ülkesi ve milleti için çalışmaya devam etti. Dürüst kişiliğinden bir şey kaybetmeden hayatta kalmayı başaran Akbulut, hafızalarımızda böyle yaşamaya devam edecektir. Ayasofya'nın açılışına dünya gözüyle şahit olması çok müstesnadır. Akbulut halkın içinden bir devlet adamıydı. Halkımız simge bir ismini kaybetti.''

YILDIRIM AKBULUT KİMDİR?

Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut 86 yaşında hayatını kaybetti.

Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşama veda etti.

Erzincan'da 15 Kasım 1935'te dünyaya gelen Akbulut, babasının PTT memuru olması dolayısıyla ilkokulu Eskişehir'de, ortaokulu Samsun'da, liseyi ise Erzincan'da okudu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirip serbest avukatlık yapan Akbulut, Adalet Partisi Erzincan İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Anavatan Partisinin (ANAP) kurucuları arasında yer alan ve 1983'teki genel seçimde ANAP Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye giren Akbulut, 26 Ekim 1984 - 6 Eylül 1987 arasında Turgut Özal tarafından kurulan 45. Hükümette İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

1987'deki genel seçimde yeniden milletvekili olan Akbulut, TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 9 Kasım 1989'a kadar sürdürdü.

Turgut Özal'ın 1989'da Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından aynı yıl Akbulut'un Başbakanlığında 47. Hükümet kuruldu.

17 Kasım 1989'daki ANAP 1. Olağanüstü Kongresi'nde Özal'dan boşalan Genel Başkanlık koltuğuna Akbulut oturdu.

2002'DE TBMM'YE VEDA ETTİ

Akbulut, 15 Haziran 1991'de gerçekleştirilen ANAP Kongresi'nde Mesut Yılmaz'a yenilerek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.

Bu süreçten sonra siyasi çalışmalarına devam eden Akbulut, 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 2000'e kadar sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ancak adaylığını 2. turun ardından geri çeken Akbulut, 2002'de ANAP'tan istifa ederek Doğru Yol Partisi'nden (DYP) İstanbul milletvekili adayı oldu. Akbulut, DYP'nin barajı geçememesi nedeniyle TBMM'ye veda etti.

Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Samia Akbulut ile evli olan Akbulut 3 kız çocuğu babasıydı.