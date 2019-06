Yıldırım, damada 'başarılı evliliğin sırrı'nı verdi; 'İtaat et, rahat et'

Yıldırım, damada 'başarılı evliliğin sırrı'nı verdi; 'İtaat et, rahat et' TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya'da nikah şahidi olduğu düğünde damada başarılı ve mutlu evliliğin sırrını vererek, "İtaat et, rahat et." dedi