Yıldırım düşen hurdacıda yangın çıktı

Kepez ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur sırasında Sütçüler Mahallesi'nde Selahattin Çetinkaya'ya ait hurda otomobil parçası satışı yapılan iş yerine yıldırım düştü.

Yıldırım, yangına neden oldu. Alevler kısa sürede yayılarak iş yerinin büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yolu trafiğe kaparak önlem alırken, yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın sırasında yükselen siyah duman ise kentin pek çok noktasından görüldü.

İş yeri sahibi Selahattin Çetinkaya, "Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede alevler her tarafı sardı. Bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan da içerdeki köpeklerimizi kurtardık. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını çevreye zarar vermeden söndürdü" dedi.

DHA



