Yıldırım-İmamoğlu ortak yayında

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yaptığı 'İstanbul2019 Seçim Özel' isimli program Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Yıldırım ve İmamoğlu İstanbul seçimine bir hafta kala projelerini açıklıyor, gündemdeki tartışılan soruları yanıtlıyor.

Yıldırım ve İmamoğlu'nun İstanbul üzerine tartıştığı programda adaylara 15'er soru yöneltiyor. Soru yöneltilen aday 3 dakikada yanıt veriyor.

SORU-CEVAP:

Binali Yıldırım: Evlatlarım geldi, benim Babalar Günü'mü kutladılar. Benim Babalar Günü'nü kutlayacak bir babam olmadığı için bana hediyeler almışlar. Mutlu oldum.

Ekrem İmamoğlu: Dilerdim ki 31 Mart öncesi olsun. Her şeyden önce emek gösteren herkese teşekkür ediyorum. Sayın Yıldırım'a da çok teşekkür ediyorum. Burası bir tartışma ortamı. Ben de Sayın Binali Yıldırım'ın babalar gününü kutluyorum. Ülkedeki tüm babaların babalar gününü kutluyorum.

- İstanbul'da yaşayan bir vatandaşım. Oyumu kullandım, hata yapmadım. Kusurum yok. Seçimin iptali gibi bir durumda kaldım. Yine oyumu kullanacağım. Biz bu seçime niye giriyoruz?

Binali Yıldırım: Sizin bir kabahatiniz yok. Sizin oylarınız sayılırken şaibe karıştı. YSK durumu değerlendirdi ve yenilenmesine karar verdi. Bizim tercihimiz yenilenmemesiydi. Çok çabaladık ama CHP bize yardımcı olmadı. Seçime gitmek zorunda kaldık. Keşke oyların tamamı sayılabilseydi. Kimsenin kafasında bir şüphe kalmayacaktı. Bir daha İstanbulluları yormayacaktık. Değiştirmek zorunda kalmayacaktık.

Oylar çalındı. Sayılmaya başlandı. Geriye kalan yüzde 90 sayılsa seçimin sonucunun değişeceği aşikâr. Oyların tekrar sayılmasını çok istedik. Ve maalesef bir dirençle karşılaştık.

- Oyları kim çaldı?

Onu bilecek olan YSK'dır. Siz yolda gidiyorsunuz biri cüzdanınızı çekti. Ne dersiniz? Cüzdanım çalındı dersiniz. Yer değiştirdi demezsiniz. Benim oyum bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır.

- YSK bir karar verdi, rakibiniz Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamalarını gördünüz. Aynı soruyu size de sormak isterim. Ben bu seçime neden gidiyorum?

Öncelikle şuradan başlayalım, YSK'nın verdiği bir kararı CHP istemedi yorumu tamamen yanlış bir yorum. Öncelikle şunu söyleyeyim 31 Mart gecesini hızlıca hatırlayalım. 31 Mart gecesinde bir saat olmadı ki seçim kapanalı televizyon kanallarının bir kısmı açıklamayla yasakları çiğneyerek bir süreç başlattı. Veri alamama kısmı 12 saate yakın sürdü. Oylar kafa kafaya olduğu andan itibaren ne olduysa Sayın Yıldırım ben seçimi kazandım diyerek açıklama yaptı. Ne tesadüftür ki o esnada Anadolu Ajansı veri yayınını kesti. 29 binden indi diyor Sayın Yıldırım 1 Nisan tutanağı burada. 24 bin 57 ilk tutanak sayısı.

Ekrem İmamoğlu: Sayın Yıldırım ertesi sabahın Anadolu Ajansı'nın neden kestiğine dair açıklaması yok. Niçin 12 saat veri verilemedi. 20 bin 388'e maddi hatalardan sonra indi. O sandıklar sondaj yaptıkları 57 sandıktan adımıza artı oy çıktı. Şimdi İsmail Bey dört oy var burada. Senin 20 liranın 5 lirası sahte. Buna hiç kimse inanmaz. Bu süreçte çaldılar, kime? Ben de bilmiyorum olmaz. Bunun içinde iftira var. Bu çaldılar lafı olmaz. Kime söylüyorsunuz. AK Parti'de görev alan kardeşlerime mi söylüyorsunuz? YSK'nın raporunda çaldılar yok. Meydanlarda çaldılar var, kim çaldı?

- O gün ne oldu?

Binali Yıldırım: Olayları çarpıtmanın gereği yok. Açık konuşalım. Fark inmedi mi? Aradaki fark 13729. Başlangıçta ne kadardı? Kaldı ki Ekrem Bey ilk açıklamasını akşam 9'da yaptı. 9 puan öndeyiz diye ilk açıklamayı yaptı. Benim ilk açıklamam 11.25'tir. Sayı da vermedim. Orada bir hata yok. İkinci olarak Anadolu Ajansı niye yayını kesti kesmedi o benim işim değil. Pusula meselesine gelelim. Bir aldatmacadır. İtiraz edilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Maltepe için MHP, Büyükçekmece için AK Parti. İtiraz edilen oy pusulası saydırılır. İşi çarpıtmanın bir manası yok.

-YSK bir karar verdi 6 Mayıs'ta. Yeni bir seçime gidiyoruz. Bu seçim neyim seçimi? Sizin açınızdan manası ne? İki kampanya yaptınız. Bir takım değişiklikler yaptınız. Sayın Erdoğan daha geri planda kalmış gözüküyor

Binali Yıldırım: Ekrem Bey şunu söyledi. Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedi dedi. Koca bir yalan. CHP'nin müracaatı var elimizde. Aynı zamanda biz YSK'ya da götürdük. O da ret kararına uydu. Başlayan sayımlar varsa devam etsin dendi. Tamamı sayılsa sonuç değişecekti. Biz bunu Maltepe'de gördük.

Aradaki fark 808 oy. Açık ara seçim bizim lehimize olacaktı. Bizim istediğimiz şüpheler kalksın.

İstanbul halkını düşünerek istedik.

23 Haziran'a gidiyoruz. Söylemlerimde bir değişiklik yok. Baştan beri İstanbul'u konuşuyorum. İstanbullu vatandaşlarımızla buluşacağım. Esnafla, kadınlarla, gençlerle...

- Beka söylemi vardı…

Binali Yıldırım: Biz bir ittifak ile seçime giriyoruz. Bu Cumhur İttifakı olarak ben. Dolasıyla iki ittifakta partiler var. MHP, AK Parti bir tarafta... Diğer tarafta; İYİ Parti, CHP… HDP de bu ittifakı destekliyor.

Ekrem İmamoğlu: Bir kere saat 9 gibi açıklama yaptığım doğrudur. Yüzde 64'te rakibimizi gösteriyor. Yaklaşık bir buçuk saatin üzerine hukuksuz yayın yapmıştır televizyon kanalları. Saat 2:20'de benim açıkladığım veri aynen şöyle girdiğimiz veriler üzerinden artık sonucun değişme şansı kalmamıştır. Onun için 29 bin sayısı vardır. Bu veriler üzerinden söyledik. 1 Nisan'daki veri burada. Birleştirme tutanağı burada. Yalan ifade yanlış ifade yanlış bir şey değil. Gerekçeye göre karar veriyor YSK. Sayımı yapan kişilerin hukuka aykırı olduğunu söylüyor. Sadece ve sadece sandık kurulu üyelerine bakıyor. Soyadına göre seçmeni tanıdıklarını söylediler. 2019'da yapılan yenilenen seçim bir demokrasi süreci mücadelesidir. Bu süreçte hiç beka sorunu yok konu İstanbul'a döndü.

Ben neden Ekrem İmamoğlu'na oy vereyim?

Öncelikle cümlemi tamamlamı istiyorum. Bakın 31 Mart akşamını geçelim dedi Sayın Yıldırım, geçemeyiz. Biz tutanaklarımızı sağlam tutmasaydık o gece iş biterdi. Biz mücadelemizi verdik. Ve gönülden söylüyorum ki o işte yüz binlerce insanın hakkı vardır. Bu süreç bir kurgudur. Bu süreçte tek bir cümle bile edilmemesi sıkıntı yaratır.

Niye kesti Anadolu Ajansı verileri?

İşine gelmediği için. Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. Biz hak hukuk mücadelesi veriyoruz. Demokrasi sürecini sıkıntıya uğratanlara mücadele veriyoruz. Kibirden arınmış ben bilirim diyen değil, bunun için biz 23 Haziran'da herkesin oyuna talibiz.

- Ben Ekrem Bey'e oy verdim. 23 Haziran'da ikinize de bakıp karar vereceğim. Neden Binali Bey'e vereyim?

Binali Yıldırım: İthamlar var. Kul hakkı yemek, kibirli olmak. Bu seçime beraber girdik. Bu ilk defa olan bir şey değil. Bu başka yerlerde de oldu. Bu CHP'nin tamamına sayılmasına direnmeseydi bu seçim tekrarlanmayacaktı. Biz bunu yüzde 10 sayımındaki farkı görünce rahatlıkla söylüyoruz. Biz yakın oy aldık. Aradaki fark 13 729'du. Ben 10 kazanıyorum, Ekrem bey 2 kazanıyor. Anadolu Ajansı ile görüşmedim. Benim tahammül edemeyeceğim şey yalan konuşmaktır. Ben ne bileyim Anadolu Ajansı'nın veri akışını. Biz elimizdeki verilerle takip ederiz seçimi. Bakanlarla her zaman görüşüyoruz.

- Vaatleriniz var. Doğal gaza indirim, İSPARK... Rakibinizin 18 günlük başkanlığı var. Ve başlattığı uygulamalar var. Siz de daha sonra bunları başlatıyorsunuz. Size şöyle eleştiri geliyor: Siz 15 yıldır belediyedesiniz. Neden bu zamana kadar yapılmadı? şeklinde sorular geliyor.

Binali Yıldırım: AK Parti belediyeciliği İstanbul'a çok şey kazandırdı. 94'te 14 litre su veriliyordu, şimdi 101 litre su veriliyor kişi başına. İstanbul'un suyu akmıyordu, su getirildi. 200 km mesafeden İstanbul'a su getirildi. Kanalizasyon suyu şimdi yüzde 70. Yeşil alan 10 milyon metrekareden 60 milyon metrekareye çıktı. 1.500 otobüs vardı şimdi 6.500 tane var. Metro ile taşınan 32.700 yolcu sayısı şimdi 4.505.000.

- Ekrem Bey'in söz verdiği indirimler vardı

Binali Yıldırım: Su indirimi bizde de var. AK Parti'nin önergesi ile oylandı ve çıktı. Ekrem Bey'in önerdiği değil bizim önerdiğimiz çıktı.

31 Mart'tan sonra YSK tarafından mazbatanızı aldınız. Birtakım uygulamalarınız oldu. Bu 18 günü anlatır mısınız?

Ekrem İmamoğlu: Öncelikle şunu söyleyeyim, 'Ekrem Bey'in yalan konuşması' cümlesine müdahale etmemenin nedeni programa olan saygımdandır. Binlerce deyip bir algı yaratılıyor. Esas fark geçersiz oylardandır. Bu gün geldiğimiz noktada 18 günde vaadettiklerimizi tek tek yerine getirdik. Bizim birçok projemiz kopyalanıyor. Örneğin ulaşım indirimi. 25 yıldır yaptıkları, elbette yapacaksınız. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim, tabii ki yapacaksınız. Bu gün bizim 18 günde yaptıklarımızı kendinize mal etmenin anlamı yok. Biz yerine getirdik.

Binali Bey'e bir soru sorar mısınız?

Ekrem İmamoğlu: Tekrar soruyorum, Sayın Yıldırım Anadolu Ajansı o akşam yaptıkları sizin için ne ifade ediyor? 12 saat veri verememesi ne ifade ediyor? Bakanlarla yaptığınız görüşmeleri çok doğal ve normal karşılarken AA ile görüşmediğinizi ifade ediyorsunuz? Gece yarısı 2 3'ten sonra Gönül Belediyeciliği diye donatılmasının talimatını kim verdi? Ben hala çaldıların muhatabının kim olduğunu merak ediyorum.

Binali Yıldırım: Anadolu Ajansı'nın yayın kesmesinin sebebini yetkileri açıklamalı. Normal bir şey değil. Ama sorumlusu ben değilim. Niye gönül belediyeciliği kazandı. 25 tane belediye kazanmış AK Parti. Ne yapacaktık? Seçimi kaybettik mi diyecektik. 14 de karşı taraf kazanmış. Ben anlamakta zorlanıyorum.

Nüfusun yüzde 65'ini kazanmışız. Çoğunluk Cumhur İttifakı'nda. Sonuç buyken kaybettik mi diyecektik. O afişler partimiz tarafından asıldı.

Binali Yıldırım: Siz gelir gelmez neden büyükşehirin veri tabanını kopyalama talimatını neden verdiniz? Bunun kanuna aykırı olduğunu bilmiyor muydunuz? Sizin hukukçularınız sizi yanılttı mı?

Ekrem İmamoğlu: Öncelikle şunu söyleyeyim, özellikle burada Sayın Yıldırım'a bunu hatırlatmak isterim. 'Bir belediye başkanı belediyesiyle ilgili her türlü işlemi yapabilir' dedi. Bu cevabı verdi kendileri. Bu bir yedekleme işlemidir, veri yedeklemek için de veri kopyalaması yapılır. Bize mazbatanın teslim edildiği gün veri tabanının yedeklenmesi ve bunun korunması.

Bir afaki değişiklik yapılabilir, bize de ihbarlar geliyor. Kaldı ki yapamadık. O da hukuksuz bir karar. Hiç ilgisi olmayan bir kişinin orada ne olduğunu bilemiyorum, hukuksuz bir karardır. Veri yedekleme bu kadar basit bu kadar kolay bir işlemi başka bir yere taşımak... Bunun güvenlik açısından hiçbir riski yok. Biz bu işleri istediğimizde daire başkanı bana brifler verdi. Sayın Yıldırım'ın ilk fikrine dönmesini talep ederim.

Seçimden sonra bir itiraz olacak mı? Seçim sonucunu kabul edecek misiniz?

Binali Yıldırım: Teknoloji ile aram iyidir. Veri yedekleme ayrı iştir, kopyalama ayrı iştir. Bir yerde değil, iki yerde yapılıyor. Hiçbir veri saklanamaz. Yediği vardır. Onu düzeltme ihtiyacı duydum. Benim söylediğim cümlenin ön kısmını ifade etti. Elbette her şeyi inceleme hakkı vardır. Ancak neden kopyalama ihtiyacı hissediyor? Bunu ifade etmek istedim. Mahkeme kararı yanlış dedi. İlgisiz dedi. İlgisiz değil belediye meclis üyesi avukat. Veri kopyalama bir FETÖ taktiğidir. Dışarıdan 3 tane uzman görevlendirildi. Memurlar dururken, kozmik odalara dışarıdan adam tayin edemezsiniz.

Her seçimin sonucu kabul edilir. Seçim demokratik bir işlemse, itiraz süreci de buna dahildir. Belki biz etmeyeceğiz Ekrem Bey edecek. Umarım itiraz olmaz.

-Seçim sonucunu kabul edecek misiniz?

Ekrem İmamoğlu: Önce şunu söyleyeyim, elbette ki seçimlere itiraz haktır. Ama uydurma gerekçelerle itiraz yapmayız biz. Dolayısıyla bizim sürece dair hep eleştirdiklerimiz bunlardı. Algı diye tarif edilen şey çok net aslında karşı tarafın yaptığı bir uygulama. Çaldılar, bu soru cevaplanmadı. Dolayısıyla ben size bir şey söyleyeyim FETÖ uygulamalarının nasıl olduğunu ben bilmem. Veri kopyalama işi çok masum işlemdir. Bizim yaptığımız işlem çok masum işlemdir. Şunu ifade edeyim, İBB seçimleri yüz binlerce insanın katkısıyla güvenli olacaktır. Bizim itiraz etme gereğimiz kalmayacaktır.

Seçim sonucunu kabul edecek misiniz?

Ekrem İmamoğlu: Önce şunu söyleyeyim, elbette ki seçimlere itiraz haktır. Ama uydurma gerekçelerle itiraz yapmayız biz. Dolayısıyla bizim sürece dair hep eleştirdiklerimiz bunlardı. Algı diye tarif edilen şey çok net aslında karşı tarafın yaptığı bir uygulama. Çaldılar, bu soru cevaplanmadı. Dolayısıyla ben size bir şey söyleyeyim FETÖ uygulamalarının nasıl olduğunu ben bilmem. Veri kopyalama işi çok masum işlemdir. Bizim yaptığımız işlem çok masum işlemdir. Şunu ifade edeyim, İBB seçimleri yüz binlerce insanın katkısıyla güvenli olacaktır. Bizim itiraz etme gereğimiz kalmayacaktır.

Ordu'da yaşananlar çok gündeme geldi. Bunu açıklamanızı isterim. Ordu'daki VIP dediğimiz devlet adamların girdiği salona girdiniz. Orada ne oldu, neden oldu? Neden sinirlendiniz? Bir valiye hakaret ettiniz mi?

Trabzon memleket ziyaretim, daha sonra Karadeniz ilçelerini gezmem. Miting değil bayramlaşma çağrısı yaptık biz. Muazzam bir buluşmaya dönmüştür. Tabii bu muazzam süreç bence bir tuzakla ne yazık ki tuzakla sona erdirilmek istenmiştir. Benim oradaki tavırlarım net belli. Benim orada tabii annemin düştüğü durum. Benim VIP diye derdim yok.

Dolaysıyla benim öyle bir sıkıntım yok. VIP süreçlerinin çok daha netleşmesi gerekir. Beni karşılayanlar bir şey organize ediyor yollayanlar bir şey organize ediyor. Trabzon VIP'den geçtim. Ben ne söylediğimi biliyorum. Buranın sakinleşmesiyle ilgili. Oradaki Vali Bey de ne söylediğimi biliyor. Buradaki konu İstanbul'un konusu değil. Valiye hakaret etmedim. Bu süreç çok nettir. Bizim de başka duyumlarımız var. Bakacağız, edeceğiz. Dolayısıyla ben hala 31 Mart seçiminde ve oraya gidişimiz de başka kelimeler rahatsız etmedi.

-Partinizin güçlü bir ismisiniz. Önemli görevlerde bulundunuz. İzmir'de yarışı kaybettiniz. İstanbul'da da seçimi geride bıraktınız. Bunun analizini yaptınız mı? Sizce ne oluyor? İzmir'i neden kaybettiniz?

Binali Yıldırım: İzmir seçimi çok geride kaldı. 17-25 Aralık'ın gölgesinde bir seçim yaptık. Buradaki seçim sonuçlanmadı. Ekrem Bey ben seçilmiş belediye başkanıyım dese de kazanan bir başkan yok. Olsaydı zaten seçim yenilenmezdi. Ekrem Bey alışkanlık haline getirdi doğru söylememeyi. Soruları İsmail Bey'den aldı dedi. Siz de almadığım yönünde açıklama yaptınız. İGDAŞ, kendilerini yalanladı. En yakın arkadaşı Fatih Portakal bile bu Ordu işi olmamıştır dedi. Bizde görüntüler var, RTÜK'ten dolayı yayınlamıyoruz dedi. Düşündü taşındı, 'basitlik' diye bir icatta bulundu. Özür dilemesi gerekir Vali'den demiştim. Şimdi diyorum ki milletten ve İstanbullulardan özür dilemesi gerekir.

İstanbul için çok güzel hizmetler yaptık. Bu yetkiyi İstanbullu bize yetkiyi verince daha güzellerini yapacağız.

Ekrem İmamoğlu: Şimdi yine Sayın Yıldırım yanlış bilgilendirilmiştir. Yalan söylemiştir cümlesini üstüne basa basa ifade etmiştir. Çok yazık, üzücü. Üzülerek izliyorum. Öncelikle benim oradaki ifadem İsmail Küçükkaya'nın ismi geçmiyor. Ben dedim ki bana gelen bilgi Engin Bey bunu söylemiştir, karşı tarafın soruların belirlenmesi, sorunların verilmesi ve sorulması. Ben öyle bir şey istemiyorum dedi. Siz yoksunuz İsmail Bey. Bana yalan söylemiştir dediniz ben sabırla dinledim. Tekrar söylüyorum, benim oradaki ifadem nettir.

-Son 5 yılda 753 milyonluk bir zarardan bahsediliyor. Siz belediye başkanı seçilirseniz bu tabloyu nasıl değiştireceksiniz?

Binali Yıldırım: Sayıştay raporunu gördünüz mü? Öyle bir rakam yok. Bu yalan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı. Yalanlama geldi bilmenizi isterim. Maalesef yeterince bu konu duyurulamadı. Onların yerine biz duyurmak zorunda kaldı. Böyle bir şey yok yalan. Doğru değil diyelim Ekrem Bey alınmasın. Bu konularda daha ilkeli davranmasını beklerim. Kafa bulandırmaya çalıştığı tüm meselelerin doğru olmadığı ortaya çıktı. Vakıflarla ilgili açıklamalar yapıldı. Belediyeler vakıflara nakdi kaynak aktaramaz. Bu vakıflar öğrenci yurtları yapıyor, sosyal faaliyetler yapıyor. Tamamen kamu yararına. FETÖ'nün gençleri devşirip bizim başımıza bir bela sardıysa, bunları yeniden yaşamamak için çalışıyor bu vakıflar.