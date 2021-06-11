Türkiye Yıldırım isabet eden 23 koyun telef oldu

Yıldırım isabet eden 23 koyun telef oldu

Türkiye

Yıldırım isabet eden 23 koyun telef oldu

Burdur’un Karamanlı ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 23 koyun telef oldu. Telef olan koyunlar çukura gömüldü.

11 Haziran 2021, Cuma 23:46 Son Güncelleme:
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Manca köyü Armutlukırı mevkiinde, çoban İzzet Özer’in otlattığı koyunlara yıldırım isabet etti. Özer’in köy muhtarından yardım istemesi üzerine olay yerine, jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından telef olan 23 koyun, muhtarlıkça açılan bir çukura gömüldü. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan çobanın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA

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