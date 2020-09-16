Dünya Yıldırım isabet eden 28 kişi hayatını kaybetti

Yıldırım isabet eden 28 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Yıldırım isabet eden 28 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da meydana gelen gök gürültülü sağanak yağış sırasında yıldırım isabet etmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.

16 Eylül 2020, Çarşamba 10:50 Son Güncelleme:
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Times of India'da yer alan habere göre yetkililer, 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yıldırım düşmelerinin eyaletlerin farklı bölgelerinde olduğunu belirtti. Meteoroloji Departmanı yağışlı havanın 3-4 gün daha devam etmesinin beklendiği konusunda uyardı.

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde mart-temmuz aylarında aralarında çiftçi, işçi ve çobanların bulunduğu 400'ün üzerinde kişi yıldırımlar dolayısıyla ölmüştü. Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Hindistan'da her yıl 2 bin civarı kişi yıldırım çarpmaları sonucu yaşamını yitiriyor.

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