Türkiye Yıldırım isabet eden caminin minaresi alev aldı

Yıldırım isabet eden caminin minaresi alev aldı

Türkiye

Yıldırım isabet eden caminin minaresi alev aldı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bulunan Karaöğnek Camisi’nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle minarenin külah kısmı alev aldı.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 19:35 Son Güncelleme:
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Reşadiye ilçesine bağlı Cimitekke beldesinde bulunan Karaöğnek Camisi’nin minaresine akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle birlikte minarenin külah kısmı yanmaya başladı. Olayı fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi soncu yangın söndürülürken, minarenin külahında hasar oluştu. Minaredeki yangın anı çevredekilerce cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

DHA

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