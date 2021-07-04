Yıldırım isabet eden çoban öldü

Şuhut´a bağlı Ortapınar köyünde oturan Adem Avcı, dün öğle saatlerinde arazide koyun otlattığı sırada üzerine yıldırım düştü. Yakınları tarafından Şuhut Devlet Hastanesi´ne götürülen Avcı’nın vücudunda yaralar oluştuğu belirlendi. Avcı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

DHA