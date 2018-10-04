Sanatçının oğlu Seçkin Öcek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının 5 yıl önce gastrik baypas ameliyatı olduğunu söyledi.

Babasının mide ameliyatını şeker hastalığı nedeniyle geçirdiğini anlatan Seçkin Öcek, babasının vefat nedeninin toplu organ yetmezliği olduğunu belirtti.

'KENDİSİNE DİKKAT ETMEDİĞİ YÖNÜNDEKİ HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Seçkin Öcek, "Ameliyattan sonra bakımlarına gitmediği, kendisine dikkat etmediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Spor yapan, yüzen, düzenli uyku uyuyup beslenmesine dikkat eden biriydi. Hastanede kaldığı dönem zorlu bir dönemdi ama her türlü müdahale yapıldı. Doktorlar çok yakından ilgilendi ve durumundan sürekli bilgilendirme yaptılar. Babamın vefatının 5 yıl önceki ameliyatıyla doğrudan bir ilgisi yoktur" şeklinde konuştu.

Babasını kaybetmekten dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getiren Seçkin Öcek, "Ben oğlu olarak onu tabii ki seviyorum ama ülkede sevenleri de çokmuş. Beni sürekli aradılar sağ olsunlar, bu benim için çok gurur verici. Sevenleri güzel ansın, dualarını eksik etmesinler. Yattığı yer cennet olsun." dedi.

Yıldırım Öcek'in cenazesi, yarın ikindi namazından sonra Kadıköy'deki Söğütlüçeşme Camisi'nden kaldırılacak.

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