Yıldırım petrol boru hattının üzerine düştü

Nurdağı ilçesinin kırsalından geçen petrol boru hattına yıldırım düştü. Patlayan boru hattından fışkıran tonlarca ham petrol dışarıya akmaya başladı.

Yaklaşık 150 metre yüksekliğine ulaşan petrol nedeniyle çevredeki yerleşim yerlerinde büyük panik başladı.

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş güvenlik tedbirleri alınırken Gökçedere kırsal mahallesine doğru akan petrolün önünü kesebilmek için bölgeye iş makineleri sevk edildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, mahalleye ulaşan ham petrol nedeniyle bölgedeki mahalleye ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapandı.

BAZI EVLER ZARAR GÖRDÜ

Ham petrol nedeniyle sürekli belediye hoparlöründen anons yapılarak vatandaşlar uyarıldı. Tamamen boşaltılan Gökçedere Mahallesi’ndeki bazı evlerin zarar gördüğü öğrenildi.

GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesi'nde, 12 Aralık 2018 tarihinde 19.00 sularında Kerkük-Yumurtalık ham petrol boru hattına yıldırım düşmesi sonucu boru hattında delinme meydana gelmiştir. Herhangi bir patlama veya yangın riski olmayan olayda delinmeye bağlı olarak bir miktar ham petrol akıntısı oluşmuş, BOTAŞ ekipleri müdahale ederek gerekli önlemleri almıştır. Çevredeki vatandaşlarımız olaya ilişkin bilgilendirilmiş olup, süreç dikkat ve özenle takip edilmektedir. Olay yerinde BOTAŞ ekiplerinin yanı sıra olasılıkları değerlendirmek amacıyla AFAD ve güvenlik amacıyla Jandarma tarafından tedbirler alınmıştır" denildi.