Doğa Yıldırım ve volkan bir arada! Sakurajima Yanardağı'ndan nefes kesen görüntü

Yıldırım ve volkan bir arada! Sakurajima Yanardağı'ndan nefes kesen görüntü

Doğa

Yıldırım ve volkan bir arada! Sakurajima Yanardağı'ndan nefes kesen görüntü

Japonya’nın en aktif yanardağ olan Kyushu adasındaki Sakurajima 17 Aralık'ta yeniden faaliyete geçmişti. Külleri bir kilometre kadar yukarıya yükselen patlamada, aynı anda yıldırım da düşmesi objektife yansıdı.

20 Aralık 2020, Pazar 15:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dünyanın en aktif yanardağlarından Sakurajima'da 17 Aralık'ta bir patlama yaşandı. Yanardağdan fışkıran küller iki kilometreyi aşan bir yüksekliğe ulaştı. Civar köylerde oturanlar patlamayı canlı olarak izledi. Patlamada can veya mal kaybı olmadı. Japonya'daki bir yanardağ patladığı sırada gökyüzünde oluşan yıldırımın görüntüsü ise kendine hayran bıraktı. Hava yükselen kül bulutları arasında oluşan yıldırımsa Reuters'tan bir fotoğrafçının kamerasına yansıdı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Nedeni tam olarak bilinmiyor

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, volkanik yıldırım olarak da bilinen doğa olayının nasıl ortaya çıktığı henüz tam anlaşılamıyor. Bilim insanları, kül bulutu içindeki yüklü parçacıkların sürtünmesi sonucu oluşan elektrik nedeniyle yıldırımın ortaya çıktığını düşünüyor.

Lav akıntıları diğer ada ile birleşmesini sağladı

Sakurajima Yanardağı'nın yer aldığı bölge bir zamanlar Kagoshima Körfezi içinde ayrı bir adaydı. Ancak 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasında aylarca oluşan lav akıntıları adanın doğusundaki kıyı hattını doldurunca, yanardağın bulunduğu bölge Ōsumi Yarımadası'yla birleşti.

20. yüzyılda ülke tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçen olaydan sonra can kaybı yaşanan birkaç deprem de meydana gelmişti.



İlgili Haberler
2020 son kozunu oynuyor! Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçtiSakurajima yeniden harekete geçti


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Dubai beklentilerin çok ötesi
Burak Akkul
Mehmet Nuri Turan
Alev Alev'de tokat gibi sahne: Adalet arayan kadına gelince körleşiyorsunuz
Mehmet Nuri Turan
Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz
Küba’da, Havana haricinde mutlaka görülmesi gereken 3 şehir
Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2020 son kozunu oynuyor! Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti