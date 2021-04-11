Magazin Yıldız Asyalı zombi oldu

Yıldız Asyalı zombi oldu

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Yıldız Asyalı zombi oldu

Komedi türündeki zombi filmi “Aylak Takımı”nın çekimleri tamamlandı. Filmin başrolünü üstlenen Yıldız Asyalı, zombi rolünde seyirci karşısına çıkacak.

11 Nisan 2021, Pazar 13:53 Son Güncelleme:
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Yıldız Asyalı, zombi filmi “Aylak Takımı” ile setlere döndü. Komedi türündeki filmin çekimleri Bodrum’da 4 haftada tamamlandı. Yapımcılığını Cinephone Entertainment’dan Enis Özkan ve Murat Çiçek’in üstlendiği, senaryosunu ise İlkay Kök’ün yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Tuna Arman, Zeynep Batur, Mert Topuz ve Hazan Damla Canbaz da yer aldı.

LABORATUVARDA PATLAMA

Yönetmen koltuğunda Can Sarcan’ın oturduğu “Aylak Takımı”, yaz okulundaki laboratuvarda meydana gelen patlama sonrası öğretmen ve öğrencilerin zombiye dönüşmesiyle başlayan komik olayları beyazperdeye taşıyacak. Filmin vizyon tarihi ise normalleşme sürecinde sinema salonlarının açılmasına bağlı olarak belirlenecek.

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