Türkiye Yıldız Ayhan kimdir? Yıldız Ayhan kaç yaşında ve neden öldü? İşte biyografisi

Yıldız Ayhan kimdir? Yıldız Ayhan kaç yaşında ve neden öldü? İşte biyografisi

Türkiye

Yıldız Ayhan kimdir? Yıldız Ayhan kaç yaşında ve neden öldü? İşte biyografisi

Yıldız Ayhan’ın ölüm haberi hem müzik camiasını hem de sanatçının şarkılarıyla büyüyen pek çok kişiyi yasa boğdu. 1956 yılında sanatçılık kariyerine adım atan Yıldız Ayhan, 40 yıldan fazla süre müzik dünyasında yer aldı…

15 Haziran 2021, Salı 23:15 Son Güncelleme:
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Yıldız Ayhan, Türkiye’de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan biri olarak tarihe geçmişti. Yıldız Ayhan’ın vefat haberinin ardından yakın dostları sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımladı. Bu isimlerden biri de Türk Halk Müziği’nin ünlü ismi Sümer Ezgü oldu.

YILDIZ AYHAN KİMDİR? 

1938 yılında Ankara'da dünyaya gelen Yıldız Ayhan, 1956 yılında şarkıcılığa başladı ve Ankara Radyosu'na katıldı. Ayhan’ın yer aldığı konsere şarkıcı, besteci ve müzisyen Ahmet Gazi Ayhannen de katıldı.

Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan biri olan Yıldız Ayhan, 1979 yılında İstanbul Radyosu'nda çalışmaya başladı. Nurdan ve Özlem adında iki kız çocuğu ve dört torunu olan Ünlü sanatçı 1999 yılında emekli oldu.

Yıldız Ayhan’ın eşi ise TRT sanatçısı Ahmet Gazi Ayhan idi. 30 yıl önce eşini kaybeden sanatçı geçtiğimiz yıl evinde düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Birçok ameliyat geçirmek durumunda kalan Ayhan, geçtiğimiz mayıs ayında zatürree nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlanmıştı.

SÜMER EZGÜ TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Twitter'dan paylaşım yapan Sümer Ezgü, "Halk Müziğimiz' in yıldızını değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan' ı kaybettik. Yarim İstanbul' u mesken mi tuttun, Fırın üstünde fırın dilime dolanıverdi şimdi hüzünlendim. Nur içinde olsun..." ifadelerini kullandı.

 

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