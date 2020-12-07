Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay, Zekeriyaköy'e taşınacak!

Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay, Zekeriyaköy'e taşınacak!

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Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay, Zekeriyaköy'e taşınacak!

Geçtiğimiz temmuz ayından beri aşk yaşayan ünlü oyuncular Berk Oktay (38) ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un (34), Zekeriyaköy'de yeni ev arayışına girdikleri iddia edildi.

07 Aralık 2020, Pazartesi 12:48 Son Güncelleme:
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Takvim gazetesinden Ufuk Özcan'ın, "Zekeriyaköy'de 'Ev'leniyorlar" başlıklı yazısı şöyle:

"Ünlü oyuncu Berk Oktay, çekimlerin Eskişehir'de olmasından dolayı İstanbul'daki evini kapatmıştı.

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Daha sonra meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başlayan Berk Oktay, diziden ayrılık kararı alınca Eskişehir'den İstanbul'a döndü ve mecbur sevgilisinin evine taşınmak zorunda kaldı.

Fakat Berk Oktay'ın ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un eşyaları eve sığmayınca yeni ev arayışına girmişler. Oktay ve Atiksoy, şimdilerde Zekeriyaköy'de ev bakıyorlarmış.

En son üç katlı bir villa beğenen ikili, fiyatta anlaşırlarsa Zekeriyaköy'e taşınacaklarmış."

'Sefa geldin gönlüme'

Instagram hesabından oyuncu ile fotoğrafını paylaşan Berk Oktay, "Rabbimin armağanı. Sefa geldin gönlüme" mesajı ile aşkını ilan etmişti.

Atiksoy ise "(Seninle tüm dünyamı değiştirmeye hazırım) dedi. Ben de bir ömür elini bırakmamaya. Ben aşık oldum. Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" ifadelerini kullanmıştı.


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