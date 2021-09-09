Güzelliği ve renkleri ile en çok tercih edilen saksı çiçekleri arasında yer alan yıldız çiçeği, geçmişten günümüze büyük ilgi görüyor. Meksika kökenli yıldız çiçeği, bakımı doğru bir şekilde yapıldığı zaman yaz ve sonbahar aylarında çiçek açar.

YILDIZ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Yıldız çiçeğinin bakımı genellikle ilkbahar ve yaz aylarında yapılması gerekir. Boyu yaklaşık 30 santimetreye kadar ulaşınca tomurcuk verse de uçlarının koparılması gerekir. Bu şekilde daha çok fazla budak verir. Bu sayede de daha fazla çiçek açar. Eğer büyük yıldız çiçekleri yetiştirmek istiyorsanız birkaç dal ucunda tomurcuk bırakabilirsiniz. Bir de çiçeğiniz solduğu zaman bir daha çiçeklenmesi için kesinlikle kesmeyi unutmamanız gerekir.

YILDIZ ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yıldız çiçekleri, yumru şeklinde büyüyen bitkilerdir. Boyları ise, yaklaşık olarak 30- 40 cm arasındadır. Yıldız çiçeğinin pek çok çeşidi vardır. Bu çiçeklerin genellikle çeşidine göre rengi, boyu ve şekilleri de değişir. Çeşitleri nedeni ile 11 sınıfa ayrılır. Yıldız çiçeği, genellikle yağışlı ve rüzgarlı havaları sever. Yağışlı geçen mevsimlerde ise çok hızlı büyürler. Meksika’da mevsimler çok fazla sıcak ve kurak geçtiği için de solarlar.

Ülkemizde de genelde kışın kurumaya başlarlar. Kışın toprağın altında olan bölümlerinin soğuğa dayanıklılığı oldukça azdır. Belli bir dereceye kadar sorun olmaz ama -12 derece soğukları yaşayan bir bölgede yetiştiriyorsanız üstlerini gübre, yaprak ve toprak karışımları ile kapatabilirsiniz. Bu çiçeğin toprağının da hafif nemli olması gerekir. Bu onları ilkbahar gelene kadar korur. Havalar ısınınca üstünde bulunan ürünleri kaldırabilirsiniz. Havanın sıcaklığı ile birlikte tekrar çiçek kendine gelir ve büyümeye başlar.

YILDIZ ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Yıldız çiçeği, yıldıza benzeyen görünümü nedeni ile bu ismi almıştır. Çok uzun yıllardan beridir en çok sevilen bitkiler arasında yer alan yıldız çiçeğinin bakımı da oldukça kolaydır. Bu nedenle neredeyse her evde bir adet yıldız çiçeği bulunur.