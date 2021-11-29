Yıldız çiftinin öldürülmesi ile ilgili flaş gelişme! 7 kişi gözaltında…
Avcılar'da Yıldız çiftinin öldürülmesiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
29 Kasım 2021, Pazartesi 11:46 Son Güncelleme:
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Avcılar'da 11 Ekim'de Esra Yıldız evinde bıçaklanarak öldürüldü. Eşi Nurettin Yıldız'ın otomobili Esenyurt'ta yakılmış halde bulundu. Polis, Nurettin Yıldız'ın cesedini de Beylikdüzü'ndeki Dereağzı Mahallesi'nde bulmuştu.
Ali AKSOYER / DHA
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