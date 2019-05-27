İstanbul'dan havayoluyla Dalaman Havalimanı'na gelen Dzeko, ardından karayoluyla menajeri Mirsad Türkca'ın Göcek'te demirli yatına geçti. Transferde adı Fenerbahçe ile anılan 33 yaşındaki futbolcu havalimanında İngilizce, "Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın" sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.

Dzeko, alanda Fenerbahçe atkısı açarak kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sarı-lacivertli bir taraftarların atkı açmasına da izin vermedi.

Taraftarın atkı açma girişimini eliyle iten Bosnalı yıldız, aynı taraftarla atkı açmadan fotoğraf çektirtirdi. Havalimanındaki Fenerbahçeli bir taraftar Dzeko araca binmek üzere ayrılırken yine İngilizce, "Seni seviyorum Dzeko, Fenerbahçe'ye gel" diye bağırdı. Dzeko'nun 1 Haziran'a kadar Türkcan'ın yatında Göcek ve Muğla'nın koylarını gezeceği öğrenildi.

DHA



