Yıldız Kenter Beşiktaş’tan son yolculuğuna uğurlanacak

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tiyatronun usta ismi Yıldız Kenter’in cenaze törenine ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaşarak, bir kez daha başsağlığı diledi.

Tören Kenter Tiyatrosu'nda

Başkan Akpolat paylaşımında, "Sevgili Yıldız Kenter’i yarın saat 10.00’da Kenter Tiyatrosu’nda düzenlenecek törenin ardından öğle namazına müteakip Levent Afet Yolal Camii’nden hareket ederek Aşiyan Mezarlığı’nda ebedi yolculuğuna uğurlayacağız. Tekrar başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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İHA