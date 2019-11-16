Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Yıldız Kenter, yoğun bakıma kaldırıldı. Yıldız Kenter'in akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

16 Kasım 2019, Cumartesi 13:50 Son Güncelleme:
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Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı

Bir süredir evinde tedavi gören Yıldız Kenter fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İstanbul Amerikan Hastanesi'ne getirilen Kenter'in tedavisi burada devam ediyor.

Bakan Ersoy ziyaret etti

Yıldız Kenter'i hastanede ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul'da rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınan, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'i kaldırıldığı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık.

Sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum."


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