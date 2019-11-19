İstanbul'da akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tiyatrocu Yıldız Kenter için ilk tören Kenter Tiyatrosu'nda düzenlendi.

Yıldız Kenter'in Türk bayrağına sarılı tabutu tiyatro sahnesine konuldu. Törene usta tiyatrocunun çok sayıda seveni katıldı. Kenter'in sevenleri tiyatro sahnesine çıkarak veda konuşmalarını gerçekleştirdi. Duygusal anların yaşandığı törende usta tiyatrocunun sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Törenin ardından usta tiyatrocunun naaşı Levent Afet Yolal Cami'ine getirildi. Sanat, siyaset ve medya dünyasından birçok ünlü isim ile çok sayıda vatandaş, Kenter’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kenter’in naaşı, alkışlar eşliğinde Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter için Levent'teki Afet Yolal Camii'ne tören düzenlendi. Törene katılan kalabalık havadan görüntülendi.





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