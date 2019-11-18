Yıldız Kenter’in ölmeden önce çektirdiği son fotoğrafları ortaya çıktı

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Yıldız Kenter'in hayatını kaybetmesinin ardından ölümünden önce çektirdiği fotoğrafları ortaya çıktı.

18 Kasım 2019, Pazartesi 01:29 Son Güncelleme:
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Yıldız Kenter’in ölmeden önce çektirdiği son fotoğrafları ortaya çıktı

91 yaşında hayatını kaybeden tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter’in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Kenter fotoğrafın birinde yalnız poz verirken diğer fotoğrafta ise, uzun yıllar yanında çalışan Ali Kır, eşi Yıldız Kır ile bakıcısı Esma Uzun ile poz verdiği görülüyor.


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