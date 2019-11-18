91 yaşında hayatını kaybeden tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter’in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Kenter fotoğrafın birinde yalnız poz verirken diğer fotoğrafta ise, uzun yıllar yanında çalışan Ali Kır, eşi Yıldız Kır ile bakıcısı Esma Uzun ile poz verdiği görülüyor.





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