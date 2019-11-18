Yıldız Kenter’in ölmeden önce çektirdiği son fotoğrafları ortaya çıktı
Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Yıldız Kenter'in hayatını kaybetmesinin ardından ölümünden önce çektirdiği fotoğrafları ortaya çıktı.
91 yaşında hayatını kaybeden tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter’in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.
Kenter fotoğrafın birinde yalnız poz verirken diğer fotoğrafta ise, uzun yıllar yanında çalışan Ali Kır, eşi Yıldız Kır ile bakıcısı Esma Uzun ile poz verdiği görülüyor.
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