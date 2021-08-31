Türkiye Yıldız Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli bilişim personeli alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli bilişim personeli alacak

Türkiye

Yıldız Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli bilişim personeli alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 2 Sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.

31 Ağustos 2021, Salı 16:46 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır" Açıklaması yapıldı.

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