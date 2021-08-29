Türkiye Yıldız Teknik Üniversitesi 24 araştırma görevlisi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi 24 araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Yıldız Teknik Üniversitesi 24 araştırma görevlisi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi 24 araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

29 Ağustos 2021, Pazar 16:49 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yıldız Teknik Üniversitesi 24 araştırma görevlisi alımı yapacak. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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