Yıldız Teknik Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 36 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
27 Ağustos 2021, Cuma 17:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.
BUNLARI DA OKUYUN