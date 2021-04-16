Türkiye Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 32 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

16 Nisan 2021, Cuma 16:58 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni sağlıyor olması gerekmektedir. AYDEK ölçütlerinin son haline https://aydek.yildiz.edu.tr/ContentFiles/AYDEK_YONERGE_2021.pdf linkinden ulaşılabilmektedir. "açıklaması yapıldı.

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