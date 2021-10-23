Türkiye Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 36 Öğretim Üyesi alacak.

23 Ekim 2021, Cumartesi 16:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır"açıklaması yapıldı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ  

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
“Bütün gezilerin bilgisini genel başkana veririm”
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Elçiye zeval
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Gelecek meşru zeminde şekillenecek
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak