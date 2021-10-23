Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 36 Öğretim Üyesi alacak.
23 Ekim 2021, Cumartesi 16:34 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır"açıklaması yapıldı.
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