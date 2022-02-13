Yıldız Tilbe’nin Sevgililer Günü yine gelirken herkes ayrı bir panikken (Al Sana 14 Şubat) şarkısının sözleri 14 Şubat’a eğlenceli bir giriş yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Klasik 14 Şubat Sevgililer Günü’ne ve hediye geleneğine eğlenceli bir bakış açısıyla yaklaşan Yıldız Tilbe dinleyenlerini güldürüyor.

YILDIZ TİLBE SEVGİLİLER GÜNÜ YİNE GELİRKEN HERKES AYRI BİR PANİKKEN (AL SANA 14 ŞUBAT) SÖZLERİ

Sevgililer günü yine gelirken herkes ayrı bir panikken,

Ay ortasında cepler delikken çiçekçi abla gülerken

Kokudan hediye olur mu, mumlu yemek doyurur mu?

Ya aç kalırsın ya ödül alırsın iade kartı yok mu?

Emojiler kalpli, yazışmalar, gıybetli

Peluş ayıymış, kalpli balonmuş hiç almasak olur mu?

Al sana 14 Şubat,

Timeline'ın haline bak!

Her fotoda ayrı kalp,

Gösteriş olsun maksat.

1,2,3,4 tamam, daha da kutlayamam.

Aşkı da yalnızlığı da bir güne sığdıramam.

Her sene 14 Şubat atlatamazsın rahat,

Her fotoda aynı kalp,

Gösteriş olsun maksat

1, 2, 3, 4 kere denedik olmadı işte!

Sevgililer Günü'nde çare Yıldız Tilbe!

Selam yalnızlık biz geldik.



