Magazin Yıldız Tilbe: Allah sevgilime yardım etsin

Yıldız Tilbe: Allah sevgilime yardım etsin

Magazin

Yıldız Tilbe: Allah sevgilime yardım etsin

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda konser veren ünlü sanatçı Yıldız Tilbe hayranlarına aşkla ilgili tavsiyelerde bulundu.

13 Ekim 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yıldız Tilbe önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu. Seyircisine tavsiyeler veren şarkıcı “Akıllı olup fazla kıskanmamak lazım” dedi. Aşktan bahseden Tilbe “Benim bir sevgilim olsaydı işi çok zor olurdu. Allah ona yardım etsin derdim. O yüzden bir sevgilim yok zaten. Bu konuda yardım edecek biri de yok” diye konuştu.

KONSERDE EVLİLİK TEKLİFİ

Makyajının 3 saat sürdüğünü söyleyen Yıldız Tilbe “Dudaklarımı 40 kere boyamışımdır, 41’incide ancak ikna oldum. Bir tarafım Yunan tanrıçasına benziyor bir tarafım da bizim Yıldız’a” sözleriyle alkış aldı.

Bir seyirci sevgilisine evlilik teklif edince Yıldız Tilbe “Ailelerinizin haberi var mı? Allah tamamına erdirsin ve en kötü gününüz böyle olsun” diyerek ‘Hastayım Sana’ şarkısını genç çift için söyledi.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
13 Ekim 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Skandallar festivali
Uğur Alkapar
Bekir Saçar
Ünlüler alışveriş etkinliğinde buluştu
Bekir Saçar
Mehmet Coşkundeniz
Sevgili olmak için şartları varmış
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
Sorumluluk alma zamanı
Öner Döşer
Hande Kazanova
11 Ekim haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Fuar müthiş ulaşım kötü
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Televole retrosu mu bu?
Şirin Sever
Yasemin Candemir
Genç görünmenin sırrı “Gözünüzde” saklı!
Yasemin Candemir
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Yeni nesil prensesler cesaretin ve iyiliğin peşinde
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Karanlıkta sevişmek!
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Burcu Esmersoy'un derin yırtmaçlı cesur pozu olay yarattı