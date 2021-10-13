Yıldız Tilbe: Allah sevgilime yardım etsin

Yıldız Tilbe önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu. Seyircisine tavsiyeler veren şarkıcı “Akıllı olup fazla kıskanmamak lazım” dedi. Aşktan bahseden Tilbe “Benim bir sevgilim olsaydı işi çok zor olurdu. Allah ona yardım etsin derdim. O yüzden bir sevgilim yok zaten. Bu konuda yardım edecek biri de yok” diye konuştu.

KONSERDE EVLİLİK TEKLİFİ

Makyajının 3 saat sürdüğünü söyleyen Yıldız Tilbe “Dudaklarımı 40 kere boyamışımdır, 41’incide ancak ikna oldum. Bir tarafım Yunan tanrıçasına benziyor bir tarafım da bizim Yıldız’a” sözleriyle alkış aldı.

Bir seyirci sevgilisine evlilik teklif edince Yıldız Tilbe “Ailelerinizin haberi var mı? Allah tamamına erdirsin ve en kötü gününüz böyle olsun” diyerek ‘Hastayım Sana’ şarkısını genç çift için söyledi.