Yıldız Tilbe ‘Cristo Redentor’ heykeline benzetildi

Yıldız Tilbe önceki hafta Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdi. Beyaz, ışıltılı bir tulumla sahneye çıkan şarkıcı bir ara aldığı tezahürat karşısında duygulanıp ellerini iki yana açtı.

O anda birçok fotoğrafı ve videosu çekilen Yıldız Tilbe Brezilya’nın Rio şehrine tepeden bakan meşhur ‘Cristo Redentor’ heykeline benzetildi.







