Yıldız Tilbe ‘Cristo Redentor’ heykeline benzetildi
Yıldız Tilbe önceki hafta Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdi.
19 Temmuz 2021, Pazartesi 09:46 Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe önceki hafta Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdi. Beyaz, ışıltılı bir tulumla sahneye çıkan şarkıcı bir ara aldığı tezahürat karşısında duygulanıp ellerini iki yana açtı.
O anda birçok fotoğrafı ve videosu çekilen Yıldız Tilbe Brezilya’nın Rio şehrine tepeden bakan meşhur ‘Cristo Redentor’ heykeline benzetildi.
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