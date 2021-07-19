Magazin Yıldız Tilbe ‘Cristo Redentor’ heykeline benzetildi

Yıldız Tilbe ‘Cristo Redentor’ heykeline benzetildi

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Yıldız Tilbe ‘Cristo Redentor’ heykeline benzetildi

Yıldız Tilbe önceki hafta Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdi.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 09:46 Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe önceki hafta Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdi. Beyaz, ışıltılı bir tulumla sahneye çıkan şarkıcı bir ara aldığı tezahürat karşısında duygulanıp ellerini iki yana açtı.

O anda birçok fotoğrafı ve videosu çekilen Yıldız Tilbe Brezilya’nın Rio şehrine tepeden bakan meşhur ‘Cristo Redentor’ heykeline benzetildi.


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