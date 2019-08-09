Yıldız Tilbe hayranlarını dansıyla coşturdu

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkan Yıldız Tilbe tarzı ve dansıyla dikkat çekti

09 Ağustos 2019, Cuma 22:28 Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe hayranlarını dansıyla coşturdu

Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Tilbe, seçtiği ilginç sahne kostümü ile hayranlarını tekrar şaşkına uğratmayı başardı.

Kendine has dans figürlerini sergilemekten çekinmeyen Yıldız Tilbe, seyircilerden büyük alkış almayı başardı.

Öte yandan, Yıldız Tilbe'nin giydiği kıyafet, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Tilbe'nin kıyafeti için, 'Hediye paketi olmuş', 'Başkası giyse yakışmaz' gibi yorumlar yaptı.

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