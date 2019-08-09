Yıldız Tilbe hayranlarını dansıyla coşturdu

Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Tilbe, seçtiği ilginç sahne kostümü ile hayranlarını tekrar şaşkına uğratmayı başardı.

Kendine has dans figürlerini sergilemekten çekinmeyen Yıldız Tilbe, seyircilerden büyük alkış almayı başardı.

Öte yandan, Yıldız Tilbe'nin giydiği kıyafet, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Tilbe'nin kıyafeti için, 'Hediye paketi olmuş', 'Başkası giyse yakışmaz' gibi yorumlar yaptı.